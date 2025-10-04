    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad

    FBC: Firebreak fue el gran intento de Remedy por adentrarse a los juegos como servicio. Aunque el título tuvo el interés de su comunidad, este no tuvo el éxito esperado. Desde entonces, los desarrolladores han hecho todo lo posible por arreglar los problemas del título. Ahora, la última oportunidad para FBC: Firebreak llegó en la forma de una actualización masiva.

    El pasado 29 de septiembre, FBC: Firebreak recibió la actualización de “Breakpoint”. El mayor cambio es la eliminación de la Bolsa de Trabajo. Esta se reemplazará con una Bolsa de Crisis que se llena de misiones generadas aleatoriamente con diversos modificadores. La idea es hacer que FBC sea más rejugable, sorprendente y caótico.

    Una última oportunidad

    Por si fuera poco, Remedy también añadió más variedad a las misiones, nuevas armas y enemigos. Si esto no es suficiente, también hay cambios en la progresión, facilitando la obtención de armas, pero también añaden más opciones de personalización a medida que los jugadores pasen más tiempo completando misiones.

    Lo interesante, es que esto no es todo, ya que los desarrolladores ya están trabajando en contenido adicional para el juego. Similar a otros títulos de este tipo, parece que Remedy tiene, por lo menos, un año de actualizaciones planeadas para FBC: Firebreak. Sin embargo, aún queda por ver si esto es suficiente para atraer la atención del público. En temas relacionados, esta es nuestra reseña del título. De igual forma, Remedy confirma que este juego es un fracaso.

    Nota del Autor:

    Aunque es bueno ver que Remedy no abandona este proyecto, llega un punto en donde hay que preguntarse si esta dedicación es necesaria. Pocos aún juegan FBC: Firebreak, y dudo mucho que una actualización, sin importar qué tan masiva sea, logre atraer al público en general.

    Vía: Remedy 

    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
