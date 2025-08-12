Remedy confirma que FBC: Firebreak es un fracaso

FBC: Firebreak fue el primer juego autopublicado por Remedy Entertainment, por lo que los directivos de la compañía tenían altas expectativas de este título. Lamentablemente, se ha confirmado que este título ha sido un fracaso comercial, ya que no logró alcanzar sus expectativas de ventas.

Por medio del más reciente reporte financiero de Remedy Entertainment, Tero Virtala, CEO de la compañía, reveló que FBC: Firebreak debutó positivamente, con más de un millón de jugadores durante sus primeros 10 días. Sin embargo, la mayoría de estos jugadores provenían de PlayStation y Xbox, en donde este título está disponible por medio de PS Plus y Game Pass. En el caso de PC, en donde la empresa esperaba vender más, esta entrega no alcanzó sus metas. Esto fue lo que comentó Tero Virtala al respecto:

“La experiencia inicial de introducción al juego y la estructura de misiones provocaron un alto abandono temprano de jugadores y una avalancha de críticas negativas. A medida que los jugadores dedicaban más tiempo al juego y lanzábamos actualizaciones que lo mejoraba, la percepción de las reseñas se volvió más positiva.



En términos comerciales, no estábamos satisfechos con las ventas al consumidor de FBC: Firebreak en la fase de lanzamiento. Hasta ahora, el rendimiento comercial de FBC: Firebreak se ha debido principalmente a los acuerdos de suscripción de Xbox y PlayStation. Una parte considerable de los ingresos de estos acuerdos se seguirá reconociendo durante la vigencia del contrato.



FBC: Firebreak fue diseñado como un juego que evoluciona con el tiempo. A pesar del lanzamiento complicado, creemos que tenemos un juego sólido sobre el que construir. Los jugadores que pasaron más de una hora con el juego lo valoraron mayoritariamente de forma positiva, lo que nos demuestra que la experiencia principal del juego es entretenida”.

¿Qué sucederá con FBC: Firebreak?

Virtala ha confirmado que los acuerdos con PlayStation y Xbox han evitado que FBC: Firebreak sea un mayor fracaso, pero estamos hablando de un juego como servicio, el cual necesita de un constante flujo de dinero para permitir la creación de nuevo contenido, algo que por el momento está en duda dentro de Remedy Entertainment, pero no completamente descartado.

Por el momento, sabemos que en septiembre llegará una gran actualización al juego, pero más allá de eso, no hay mucha información sobre los planes de Remedy con FBC: Firebreak, y considerando su pobre desempeño, es muy probable que la compañía enfoque sus recursos a otros lados lo antes posible. En temas relacionados, los números del juego van de mal en peor. De igual forma, el título pierde jugadores.

Nota del Autor:

Desde las impresiones previas estaba claro que FBC: Firebreak no iba a ser el éxito que Remedy esperaba, y esto ha quedado claro. Lo mejor que puede hacer el estudio es simplemente dejar de ofrecerle soporte al juego y enfocarse en otros proyectos, minimizando sus pérdidas y tomando esto como una lección más.

Vía: Remedy