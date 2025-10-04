    Emma Watson, actriz de Hermione, revela por qué dejó de actuar

    04/10/2025 9:00 a. m.

    Por mucho tiempo, Emma Watson fue vista como una de las grandes promesas de Hollywood. No solo participó en las ocho películas de Harry Potter, sino que también participó en varios proyectos durante la segunda década del siglo XXI. Sin embargo, no ha participado en alguna película o serie desde el 2019, y la actriz por fin ha revelado por qué tomó esta decisión

    En una reciente entrevista con Hollywood Authentic, Watson reveló que le encanta la actuación. Sin embargo, el proceso de “vender su arte”, o la promoción de las películas, es algo qué le destruyó el alma. Esto fue lo que comentó al respecto:

    “En cierto modo, me gané la lotería [con la actuación], y lo que me pasó es muy inusual. Pero un componente más importante que el trabajo en sí es la promoción y venta de esa obra, de esa obra de arte. El equilibrio entre eso puede desestabilizarse bastante.

    Creo que seré honesta y directa y diré: No extraño vender cosas. Me pareció bastante desmoralizante. Pero sí, extraño mucho usar mis habilidades y extraño mucho el arte. Simplemente, me di cuenta de que tenía muy poco que hacer de lo que realmente disfrutaba”.

    ¿Emma Watson volverá al cine?

    Si bien gran parte de la entrevista se enfocó en su pasado como actriz, Watson también reveló que ya está trabajando en un nuevo proyecto. Lamentablemente, aún no puede revelar muchos detalles, por lo que esta información sigue siendo un secreto. Sin embargo, esto no es algo que necesita. Al igual que Daniel Radcliffe y Ruper Grint, el éxito de Harry Potter le ha dado la oportunidad de vivir fuera de Hollywood.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con la carrera actoral de Emma Watson, aunque todo indica a que pronto regresará a la pantalla grande. En temas relacionados, J.K. Rowling llama ignorante a Emma Watson. De igual forma, las películas de Harry Potter regresan al cine.

    Vía: Hollywood Authentic

