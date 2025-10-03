    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong

    03/10/2025 3:42 p. m.

    Los clásicos nunca morirán para el actor

    Sin duda alguna este es un año importante para la franquicia de Donkey Kong, ya que se marcó el regreso del personaje a los titulares con Bananza para Switch 2, mismo que se perfila para ser uno de los mejores juegos del año, esto gracias a mecánicas pulidas e ingeniosas. Con esto en mente, incluso las celebridades tienen algo que decir en relación a la saga, y no todos los comentarios son realmente complacientes.

    Dwayne “The Rock” Johnson compartió recientemente su opinión sobre videojuegos clásicos, dejando claro cuál es su favorito en el mundo de las máquinas recreativas. Durante una entrevista, el actor y exluchador de la WWE señaló que, aunque su juego favorito general es Madden, el Donkey Kong original se lleva el título como su arcade preferido.

    El intérprete recordó que, a lo largo de su carrera, ha tenido acercamientos con diversos videojuegos, tanto por su participación en títulos inspirados en la WWE como en adaptaciones cinematográficas de juegos, como DOOM y Rampage. Sin embargo, cuando se trata de la saga de Donkey Kong, The Rock no titubeó al elegir el clásico arcade de 1981 como el más relevante.

    Cuando se le preguntó sobre otros juegos de la franquicia, The Rock fue contundente: “ninguno importa”. La declaración, aunque hecha con humor, deja claro que para él solo el título original posee la magia que lo convirtió en un clásico de las salas recreativas.

    A pesar de esta opinión categórica, los fans de la saga podrían discrepar. No obstante, The Rock mantiene su postura y deja entrever que si hubiera dedicado tiempo a otros títulos de Donkey Kong, tal vez habría llegado a una conclusión distinta, aunque por ahora, el primer Donkey Kong reina indiscutible en su ranking personal.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Creo que no ha jugado muchas cosas en la vida. Pero la vida de millonario debe ser interesante.

