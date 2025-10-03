Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad

Los fans quieren de vuelta al actor

Desde hace años los fanáticos de Spider-Man se quedaron con el pendiente de tener la cuarta película dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, puesto que dicha producción estaba prácticamente confirmada hasta su cancelación abrupta por parte de Sony. Y ahora, muchos años después de la tercera cinta salen noticias a la luz, y que claramente alegrarán a los fans de esta versión del arácnido en el cine.

La idea de una cuarta película vuelve a generar expectativas entre los fans. Aunque el proyecto original nunca se concretó, el guionista Mattson Tomlin , responsable de Batman 2 de Matt Reeves, ha revelado que tiene en mente cómo sería una Spider-Man 4 ambientada en la actualidad, lo que ha desatado entusiasmo en redes sociales.

Tomlin dialogó recientemente con seguidores del arácnido en redes sociales, donde un fan le pidió directamente que escribiera un guion para continuar la saga de Raimi. Su respuesta fue clara: “lo estoy intentando”. Al ser cuestionado sobre si involucraría a Raimi en el proyecto, añadió: “También lo estoy intentando”. Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, sobre todo porque Tobey Maguire ha sido rumorado para regresar en Avengers: Doomsday o Secret Wars, lo que alimenta aún más las esperanzas.

El guionista también compartió su visión creativa: quiere explorar a un Peter Parker adulto, esposo y padre , mostrando cómo equilibra su vida familiar con su faceta de superhéroe. Esta idea encaja con los planes originales de Raimi, quien en 2024 declaró que, de hacer Spider-Man 4, se centraría en los conflictos personales del personaje y en un villano que representara esos obstáculos internos.

Aunque no existen planes oficiales por parte de Sony, que actualmente enfoca sus esfuerzos en Spider-Man: Brand New Day y Beyond the Spider-Verse, el involucramiento de Tomlin, cuyo trabajo ha sido elogiado por actores como Colin Farrell, ha devuelto la ilusión a los seguidores de la icónica trilogía. Por ahora, todo permanece en el terreno de la posibilidad, pero la puerta para el regreso de Maguire no parece completamente cerrada.

Nota del autor: Sería sorprendente ver de regreso a Tobey como Spider-Man. Aunque claro, va a cobrar muchísimo por ese regreso.