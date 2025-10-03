    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1

    La verdad finalmente se dice

    Estamos a muy poco tiempo de que finalmente Persona 3 Reload se estrene en consolas de Nintendo, pues muchos recordarán que el remake solo se lanzó el año pasado para PlayStation, Xbox y PC, lo cual dejó a muchos fans decepcionados en relación a tan esperado lanzamiento. Eso sí, el juego solo será adaptado a Switch 2, y llega nuevamente la pregunta de por qué no se hizo un esfuerzo por el port de la generación pasada.

    Atlus aclaró los motivos por los que el juego no llegará a la híbrida original. Según Kazuhisa Wada, productor general de P-Studio, lanzar el juego en el hardware de Nintendo siempre fue parte del plan, pero desarrollar ambas versiones de forma simultánea habría sido demasiado complicado.

    En una entrevista, Wada explicó que el equipo de Atlus quería obtener un kit de desarrollo de Switch 2 lo antes posible para responder a la demanda de los fans. Aunque se evaluó la posibilidad de lanzar el juego en el Switch original, las pruebas iniciales mostraron que una adaptación directa enfrentaría serias limitaciones de rendimiento y obligaría a rediseñar la interfaz y los gráficos por completo. Esto habría retrasado el calendario interno de la compañía un año entero.

    El director Yoshihiro Komori señaló que adaptar el título a Switch 1 requería ajustes específicos que habrían extendido significativamente el desarrollo. Rediseñar controles, interfaz y elementos visuales para que funcionaran cómodamente en la consola anterior representaba un reto técnico considerable.

    Finalmente, se optó por lanzar el juego de forma exclusiva en Switch 2 para mantener su fecha original. Wada indicó que el plan inicial era estrenarlo a principios del próximo año, pero el desarrollo avanzó mejor de lo esperado, por lo que Persona 3 Reload llegará el 23 octubre a la nueva consola de Nintendo, dejando a los fans disfrutarlo antes.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: Será genial poder experimentar esta historia en la palma de la mano. Aunque es duro saber que será una Game-Key Card.

