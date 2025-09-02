Todo lo que debes saber sobre la nueva Nintendo Switch 2

Tras el éxito de su predecesora, que lleva más de 150 millones de unidades vendidas desde 2017, la compañía japonesa se prepara para el lanzamiento de la nueva Nintendo Switch 2, una consola que promete avances técnicos significativos, una pantalla de mayor tamaño, colores nítidos e intensos, y juego nuevos y exclusivos, sin dejar de lado la compatibilidad con la Switch original. La fecha de lanzamiento global está prevista, según la web oficial, para el próximo 5 de junio de 2025.

Diseño y potencia: evolución sin perder la esencia

La primera característica destacable de la nueva Switch 2 es su potencia: tanto Nintendo como NVIDIA han confirmado que la nueva consola será oficialmente compatible con la tecnología de escalado ascendente Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA, y que su rendimiento gráfico será aproximadamente diez veces mayor que la de la Switch original. En algunos foros ya se especula con que sea incluso superior a la Xbox Series S.

Su tamaño es de aproximadamente 116 mm x 272 mm x 13,9 mm (con los mandos Joy-Con 2 acoplados). Su peso alcanza los 401 gramos (si le sumas los Joy-Con 2, se queda en unos 524 g). La pantalla ha aumentado las dimensiones, llegando a las 7,9 pulgadas; y gracias a la resolución 1920x1080, se han podido integrar mejores funciones, como la compatibilidad con HDR10, por lo que los colores se podrán ver más vivos y realistas.

La pantalla de la Switch 2 también es compatible con VRR hasta 120 Hz cuando se juega en portátil y en algunos televisores; aunque, según parece, solo en el continente europeo. O, al menos, eso se desprende de las webs oficiales de EE.UU., Japón y Canadá, donde se han eliminado estas referencias. Aquí sí que habrá que esperar hasta la fecha de salida para comprobar si, efectivamente, esta Tasa de Refresco Variable se mantiene en nuestro país.

Como ya hemos mencionado, el procesador está fabricado a medida con tecnología NVIDIA. Cuenta además con un almacenamiento interno de 256 GB, que se puede expandir con tarjetas microSD. La batería tiene una duración de hasta 6,5 horas, dependiendo del juego.

La innovación en esta Nintendo Switch 2 también está presente en los mandos, que tienen un sistema magnético para engancharse a la consola y un anclaje más firme. Por su parte, la ranura para tarjetas de juego es compatible tanto para juegos de Nintendo Switch 2 como para la Nintendo Switch. Aun así, es posible que algunos títulos de Nintendo Switch sean incompatibles con la Switch 2, o no compatibles en su totalidad.

GameChat y GameShare: conectividad y comunidad

GameChat es una función totalmente nueva de Nintendo Switch 2 que permite chatear con grupos de hasta 12 personas mientras se juega. Se puede compartir la pantalla en tiempo real entre cuatro personas, incluso si cada persona está jugando a un título diferente. Por ejemplo, si estáis jugando cuatro amigos y conectáis una cámara USC-C compatible (que se vende por separado), podéis veros las caras mientras jugáis. El micrófono, que sí viene incluido con la consola, filtra casi todos los sonidos externos (a excepción de los aplausos) para que la comunicación sea clara y audible.

GameShare es otra novedosa función de Nintendo Switch 2 mediante la que, a través de GameChat, puedes compartir títulos compatibles con hasta cuatro amigos en el chat, incluso si ellos no disponen de una copia del juego en cuestión. Estas dos funciones prometen ser sendos bombazos de esta versión, ya que sacan todo el partido al juego online. Salvando las distancias, ya que hablaríamos de juegos online, pero de azar, sería un efecto similar al que tienen los mejores casinos de España con bonos sin depósito, una ventaja importante sobre sus competidores.

Catálogo de lanzamientos: clásicos y novedades

El lanzamiento de la Switch 2 va a traer una combinación de juegos nuevos, versiones de juegos ya existentes, actualizaciones gratuitas de juegos seleccionados de la Switch original, y una selección de juegos clásicos (previa suscripción al servicio de pago Nintendo Switch Online, eso sí). Entre los títulos más destacados están los siguientes:

● Mario Kart World, que será además el juego incluido en el pack de edición limitada de lanzamiento.

● The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Tears of the Kingdom

● Nintendo Switch 2 Welcome Tour

● Civilization 7

● Rune Factory: Guardians of Azuma

● Donkey Kong Bananza

● Street Fighter 6

● Super Mario Party Jamboree

● Bravely Default Flying Fairy HD Remaster

● Kirby y la tierra olvidada

● Hogwarts Legacy

● Fortnite

Precio, disponibilidad y controversia: ¿una apuesta demasiado ambiciosa?

Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden reservar Nintendo Switch 2 a través de My Nintendo Store a un precio de 469,99€; el pack Mario Kart World sube a 509,99€. Este precio se ha incrementado respecto a las anteriores consolas de la marca, que solía rondar los 300€. Esta subida de precio hace presagiar que los juegos sigan el mismo camino. Se estima que cuesten en torno a 90€, cuando anteriormente estaban por unos 60€.

Por otro lado, el pack de Nintendo Switch 2 con Mario Kart World es una oferta limitada, por lo que se venderá hasta que se terminen sus existencias. Además, se comenta que en Japón ha habido más de 2 millones de clientes que han intentado reservar a través de My Nintendo Store, por lo que se prevé que el stock inicial no podrá alcanzar todas las reservas.

Este elevado coste, unido a la previsible falta de disponibilidad, ha sido objeto de varias quejas y protestas en diversos foros de Internet, tanto por parte de los usuarios como de algunos expertos. Está por ver si, llegado el día, se cumplirán los malos augurios respecto al stock, y si una vez pasado el fervor inicial, el precio acabará afectando a las ventas a medio y largo plazo.