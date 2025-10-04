    Akira Toriyama sí creó un diseño de Gohan para Dragon Ball Daima

    04/10/2025 7:00 p. m.

    Dragon Ball Diama fue una experiencia única para todos los fans, especialmente para aquellos que extrañaban el diseño de niño para Goku. Sin embargo, muchos notaron la ausencia de Gohan en esta historia, llevando a más de una persona a creer que Akira Toriyama no creó un diseño de niño para este personaje. Afortunadamente, este no es el caso.

    Como parte de los comentarios del director en el Blu-ray de Dragon Ball Daima, Akio Iyoku, presidente de Capsule Corporation, ha confirmado que Toriyama sí creó un diseño para Gohan mini, el cual mantienen en secreto. Esto fue originado como una medida preventiva si era necesario, pero este no fue el caso al final del día.

    ¿Gohan de niño en un futuro?

    Iyoku también reveló que Toei Animation tiene asegurado el futuro de Dragon Ball después de Daima. Si bien aún no están listos para revelar sus planes, queda claro que las aventuras de Goku y compañía no han llegado a su fin. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que, eventualmente, veamos el diseño de Gohan mini.

    Recordemos que Gohan sí tiene un diseño de niño, el cual vimos durante los primeros arcos de Dragon Ball Z, por lo que es probable que el modelo para Daima sea algo similar a lo que todos los fans recuerdan. En temas relacionados, Dragon Ball: Sparking! Zero tendrá más DLC. De igual forma, antiguo editor de Dragon Ball acusa al manga actual.

