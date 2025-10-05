    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC

    Bandai Namco ya tiene disponible Pac-Man World 2 Re-PAC, el remake del clásico de 2002 que regresa completamente modernizado para consolas y PC El título ofrece a los jugadores una nueva oportunidad de recorrer Pac-Land con gráficos actualizados, ajustes de jugabilidad y la posibilidad de enfrentarse nuevamente a los Fantasmas y al temible jefe Spooky.

    En cuanto a su rendimiento, la versión para Switch 2 permite elegir entre dos configuraciones: calidad, con resolución de hasta 4K en modo TV y 1080p en portátil a 30 fps, o rendimiento, con 1080p en ambos modos a 60 fps. El Switch estándar, por su parte, alcanza 1080p en modo TV y 720p en portátil a un máximo de 30 fps en calidad, mientras que en la opción de velocidad de fotogramas trabaja a 1440 x 810p en TV y 1024 x 576 en portátil, manteniéndose en 30 fps.

    La jugabilidad también recibe novedades. Además de conservar su estilo original, Pac-Man ahora cuenta con movimientos como Super Butt Bounce, patinaje sobre hielo y Pac-Marine, junto a mecánicas mejoradas como Flip Kick y Snorkeling. Estas adiciones aportan mayor dinamismo a los enfrentamientos contra enemigos y a la exploración de escenarios variados.

    Entre sus principales atractivos, el remake incorpora por primera vez un modo cooperativo local para dos jugadores, lo que permite recorrer juntos los seis mundos del juego, que van desde verdes praderas hasta volcanes activos. Con esta propuesta, Pac-Man World 2 Re-PAC combina nostalgia y frescura para consolidarse como una de las apuestas más llamativas de los catálogos de juegos en 2025.

    Recuerda que está disponible también en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

    Nota del autor: No es tan demandante si hablamos de los gráficos, pero me gustó bastante ese look remasterizado que tiene.

