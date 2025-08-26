    La plantilla inicial de personajes de Sonic Racing CrossWorlds es revelada

    Muchos competidores en camino

    El día de hoy salieron nuevas impresiones de Sonic Racing: CrossWorlds, nuevo videojuego de la franquicia que tratará de redimir su nombre tras el fallido lanzamiento de hace unos años, lo cual tiene emocionados a los fans, ya que no todo estará enfocado en el erizo, sino también en la propia SEGA. Por ende, habrá un plantel de personajes bastante llamativo, donde hasta series de Nickelodeon se verán implicadas en las carreras.

    En su sitio oficial, sereveló la plantilla inicial de pilotos disponibles al arrancar el juego. Entre ellos se encuentran Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Cream & Cheese, Big, Silver, Blaze, Shadow, Rouge, Omega, Vector, Espio, Charmy, Zavok, Zazz, Dr. Eggman, Metal Sonic, Egg Pawn, Sage, Jet, Wave y Storm. Esta selección ofrece una combinación de héroes clásicos, villanos emblemáticos y personajes provenientes de distintas etapas de la franquicia.

    Además, se confirmó un robusto catálogo de DLCs gratuitos y de pago, que incluirán colaboraciones especiales con franquicias externas. Entre ellos destacan Steve, Alex y Creeper de Minecraft; Bob Esponha y Patricio de SpongeBob SquarePants; PAC-MAN y sus Fantasmas; Hatsune Miku; Joker de Persona 5; e Ichiban Kasuga de Yakuza/Like a Dragon. El sitio también muestra 10 espacios en blanco para futuros DLC gratuitos y 8 para contenido de pago, con confirmación de que Las Tortugas Ninja y Avatar tendrán participación en el título.

    Faltan invitados por conocer

    Sonic Racing: CrossWorlds promete ser la entrega más ambiciosa de la saga, con pistas que mezclan secciones terrestres, aéreas y marítimas, además de la introducción de la nueva mecánica Travel Rings, que transporta a los corredores a distintos CrossWorlds en plena competencia. Con la plantilla más extensa de personajes en un juego de carreras de Sonic y una amplia gama de opciones de personalización, el título busca consolidarse como un referente dentro del género arcade de velocidad.

    Recuerda que el juego se lanza el 25 de septiembre para PS5, Xbox Series X/S, Switch 1 y 2, y PC.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Espero jugar eventualmente, pero de momento no voy a gastar $70 dólares. Sirve que van llegando más personajes.

