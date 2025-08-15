Primer vistazo al cancelado Sonic Mania 2

Sonic Mania es considerado uno de los mejores juegos del erizo azul, o incluso el mejor dependiendo de a quién le preguntes. De esta forma, muchos se sorprendieron cuando se dio a conocer que una secuela estuvo en desarrollo, pero fue cancelada sin razón aparente. Ahora, por fin, tenemos un vistazo a este proyecto que nunca llegó a ser una realidad.

Para celebrar el octavo aniversario de Sonic Mania, Christian Whitehead, el director de este título, compartió una imagen de la cancelada secuela, la cual muestra una propuesta para un juego en 2.5D, algo que seguramente hubiera sido del agrado de muchos fans. Junto a esto, podemos ver una serie de diseños que, claramente, no iban a representar el producto final.

It is now the 8th anniversary of Mania so time to dig up some Sonic trivia... This year, it's Kanga Clanga! (aka the Kangus). This lovable robo-roo originally lived in the outback but now entertains us all in Pinball Carnival Zone!



¿Qué sucedió con Sonic Mania 2?

Tras la gran recepción de Sonic Mania, todo indicaba a que SEGA y Christian Whitehead iban a seguir colaborando, y la imagen del director deja en claro que estaba más que listo para hacer una secuela. Incluso Takashi Iizuka, director de Sonic Team, estaba dispuesto a mantener esta relación en marcha. Sin embargo, eventualmente este proyecto fue cancelado.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué sucedió, SEGA ha señalado que el proyecto simplemente se detuvo, y en su lugar comenzaron a trabajar en Sonic Superstars junto con Arzest, el cual no tuvo la misma recepción de Sonic Mania, e incluso llegó a decepcionar a algunos fans, quienes hubieran preferido Sonic Mania 2.

Si bien nada descarta la posibilidad de que en un futuro veamos este proyecto hecho una realidad, el vistazo que ha compartido Christian Whitehead es lo más cercano que tendremos a una verdadera secuela de Sonic Mania. En temas relacionados, Sonic Adventure podría tener un remake. De igual forma, SEGA revela si Sonic Racing: Crossworld vendrá o no una Game Key Card.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que Sonic Mania 2 no sea una realidad. La primera entrega es uno de los juegos más amados de toda la serie, y es una decepción que la relación entre Christian Whitehead y SEGA no evolucionó a un renacimiento del erizo azul en 2D.

Vía: Christian Whitehead