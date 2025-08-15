    Primer vistazo al cancelado Sonic Mania 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 1:59 p. m.

    Sonic Mania es considerado uno de los mejores juegos del erizo azul, o incluso el mejor dependiendo de a quién le preguntes. De esta forma, muchos se sorprendieron cuando se dio a conocer que una secuela estuvo en desarrollo, pero fue cancelada sin razón aparente. Ahora, por fin, tenemos un vistazo a este proyecto que nunca llegó a ser una realidad.

    Para celebrar el octavo aniversario de Sonic Mania, Christian Whitehead, el director de este título, compartió una imagen de la cancelada secuela, la cual muestra una propuesta para un juego en 2.5D, algo que seguramente hubiera sido del agrado de muchos fans. Junto a esto, podemos ver una serie de diseños que, claramente, no iban a representar el producto final.

    ¿Qué sucedió con Sonic Mania 2?

    Tras la gran recepción de Sonic Mania, todo indicaba a que SEGA y Christian Whitehead iban a seguir colaborando, y la imagen del director deja en claro que estaba más que listo para hacer una secuela. Incluso Takashi Iizuka, director de Sonic Team, estaba dispuesto a mantener esta relación en marcha. Sin embargo, eventualmente este proyecto fue cancelado.

    Aunque no se sabe a ciencia cierta qué sucedió, SEGA ha señalado que el proyecto simplemente se detuvo, y en su lugar comenzaron a trabajar en Sonic Superstars junto con Arzest, el cual no tuvo la misma recepción de Sonic Mania, e incluso llegó a decepcionar a algunos fans, quienes hubieran preferido Sonic Mania 2.

    Si bien nada descarta la posibilidad de que en un futuro veamos este proyecto hecho una realidad, el vistazo que ha compartido Christian Whitehead es lo más cercano que tendremos a una verdadera secuela de Sonic Mania. En temas relacionados, Sonic Adventure podría tener un remake. De igual forma, SEGA revela si Sonic Racing: Crossworld vendrá o no una Game Key Card.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es una verdadera lástima que Sonic Mania 2 no sea una realidad. La primera entrega es uno de los juegos más amados de toda la serie, y es una decepción que la relación entre Christian Whitehead y SEGA no evolucionó a un renacimiento del erizo azul en 2D.

    Vía: Christian Whitehead

    Etiquetas: , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix