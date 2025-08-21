Anuncian colaboración de Persona 5 con Overwatch 2

Nadie esperaba este anunció

En la actualidad los videojuegos manejan bastante las colaboraciones, y eso se marcó mucho más cuando llegaron diversos peleadores a Super Smash Bros., los de la saga Street Fighter, marcas de automóviles con la franquicia de Mario Kart y de forma reciente con Sonic y Pac-Man. Sin embargo, luego mencionan crossovers que pueden ser tan extraños, a tal punto de que los fans no se lo creen, y ahora está pasando con Atlus y Blizzard.

Se sorprendió a la comunidad al anunciar que Overwatch 2 tendrá un inesperado cruce con la saga Persona. La colaboración fue revelada al final del más reciente tráiler de la temporada 18, donde se mostró una silueta con el icónico atuendo de Joker, protagonista de P5. Aunque no se ha confirmado qué héroes recibirán estos aspectos, la alianza con Atlus abre la puerta a que personajes de otros juegos se sumen en forma de skins.

El avance también dejó entrever que la colaboración será grande. Una nueva animación parece inspirarse en la clásica pose de victoria de Joker tras un All out Attack, lo que sugiere que habrá contenido adicional ligado al evento. Los fans ahora se preguntan si el nuevo héroe Wuyang, especialista en habilidades de agua, podría ser quien vista el traje del ladrón fantasma, aunque por ahora Blizzard mantiene el misterio.

Aquí el tráiler:

Más allá del crossover, la temporada 18 introducirá cambios significativos en Overwatch 2. El modo Stadium recibirá mejoras con nuevos personajes y la opción de jugar en Partida rápida, evitando el riesgo de perder rango en los enfrentamientos competitivos. Además, todos los héroes recibirán ventajas adicionales que alterarán sus habilidades, con más de 50 rediseños planeados a lo largo de esta actualización.

También se lanzó un tráiler animado dedicado a Wuyang, donde se explora su trasfondo familiar. En él se insinúa que su hermana Anran, quien domina el fuego, podría unirse en el futuro como parte de la creciente plantilla de héroes. Con este paquete de novedades, la compañía busca mantener vigente la atención de los jugadores mientras apuesta por colaboraciones inesperadas, siendo Persona la más reciente y sorprendente incorporación al universo de Overwatch 2.

Vía: Kotaku

Nota del autor: Creo que solo por esto me interesaría jugarlo. Ya deberían meter ahora a Jack Frost como mascota.