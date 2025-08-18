Se anuncia nuevo Nintendo Direct para mañana

Aunque ya han salido dos grandes videojuegos para Switch 2 durante sus primeros meses de vida en el mercado, la gente está exigiendo más contenido, puesto que ciertos títulos importantes como el esperado Metroid Prime 4: Beyond aún no cuentan con su respectiva fecha. Con esto en mente, Nintendo ya tiene preparado todo con un nuevo directo, el cual quizá no termine de complacer a todos los públicos.

La empresa sorprendió a la comunidad al revelar un stream de Kirby Air Riders Direct, programado para el 19 de agosto de 2025. La presentación será completamente dedicada al título de la franquicia y llega tras meses de silencio desde su primera aparición en el Switch 2 Direct a inicios de año.

El evento dará inicio a las 7:00 AM de la Ciudad de México, con una duración confirmada de 45 minutos, una cifra que ha despertado la curiosidad de los seguidores. La expectativa es elevada si se considera que el pasado Donkey Kong Bananza Direct presentó abundante contenido en apenas 15 minutos.

Además del anuncio, se estrenó la cuenta oficial de X de @KirbyAirRiders, que servirá como punto de encuentro para novedades y actualizaciones del proyecto. Este movimiento refuerza la idea de que Nintendo prepara una campaña de comunicación más amplia de cara al lanzamiento de uno de los títulos más esperados en la nueva generación de la consola.

La comunidad mantiene los ojos puestos en este producto, título que cuenta con la participación en la dirección de Masahiro Sakurai y que tiene su llegada confirmada para 2025. La promesa de un Direct de esta magnitud hace prever anuncios importantes sobre jugabilidad, modos y fecha definitiva de lanzamiento.

Vía: NL

Nota del autor: Como fan del personaje estoy bastante emocionado, y es raro que vaya a tener un espacio antes que Metroid Prime 4.