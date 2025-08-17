Revelan el momento clave para la victoria de Peru Unite

Toda América Latina está de fiesta. Luego de un muy intenso torneo y un duelo a muerte, el equipo representativo de Perú se convirtió en campeón del mundo en Pokémon Unite durante los Pokémon World Championships 2025, siendo los primeros de la región en conseguir tal logro. Minutos después de la impresionante hazaña, tuvimos la gran oportunidad de charlar cara a cara con los cinco ganadores, quienes nos contaron un poco del camino que tuvieron que seguir para convertirse en los reyes del MOBA desarrollado TiMi Studio Group.

Lo logrado por Peru Unite no es poca cosa, sobre todo si uno toma en cuenta el prácticamente el nulo apoyo que este tipo de equipos recibe para poder competir en un evento del tamaño de los Pokémon World Championships 2025 en donde el nivel es verdaderamente elevadoen equipos como a los que les tocó enfrentar a lo largo de todo el campeonato.

Uno aprende más de las derrotas

Durante la entrevista que tuvimos con los miembros de Peru Unite después de que alcanzaran la victoria, decidimos preguntarles cuáles habían sido exactamente las claves para hacerse del campeonato en la complicada serie que tuvieron que enfrentar.

“Todo nos cambió después de la primera partida. Como decimos, uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Una vez que nos dimos cuenta de en qué estábamos fallando, en la segunda partida nos organizamos de mucho mejor manera y de los personajes que estábamos utilizando. En cuanto obtuvimos la fórmula, solo la repetimos para la tercera. Le dedicamos la victoria a todas nuestras familias y a la región”, apuntó José “Anemo” Arias, miembro de Peru Unite.



Dura serie contra Japón

La serie con la que Peru Unite se convirtió en el equipo campeón del mundo en Pokémon Unite fue verdaderamente complicada. En la primera partida, Zeta Division, escuadra representante de Japón, se hizo con la victoria de forma contundente, dejando claro que tenían toda la intención de no dejar ni respirar a los sudamericanos; sin embargo, en un movimiento casi heroico, encontraron un hueco en la defensa de los orientales para darle la vuelta a la situación y así, coronarse como campeones del mundo.



