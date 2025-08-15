    PETA le pide a Nintendo cambiar a la vaca de Mario Kart World

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 3:35 p. m.

    Para muchos parecería broma, pero ya llevamos dos meses con Mario Kart World en el mercado, nueva entrega de esta franquicia de autos que llevaba tiempo sin ser relevante para el colectivo general, y que tras su salida llamó la atención por el tipo de juego qué es al ofrecer el mundo abierto. De hecho, algo que gustó bastante fue el personaje de la Vaca, que recientemente está armando polémica por la asociación PETA.

    La organización Personas por el Trato Ético de los Animales ha solicitado a Nintendo que realice un cambio en la vaca, personaje que rápidamente se ha ganado el cariño de los fans. La sociedad, sin embargo, considera problemático que el personaje luzca un aro de latón en la nariz, por lo que ha pedido que sea retirado.

    En una carta enviada a la compañía, PETA argumenta que, en el mundo real, estos anillos se utilizan en las industrias cárnica y láctea para controlar, someter e incluso arrastrar a los animales hacia la muerte. Según la organización, la perforación del tabique nasal provoca dolor constante, y en algunos casos, se emplean modelos con púas para impedir que las crías amamanten, causando rechazo por parte de sus madres.

    Para la organización, mantener este elemento en un personaje tan visible puede minimizar la crueldad que representa en la vida real. La carta sugiere que Nintendo puede enviar un mensaje positivo al eliminar el aro, permitiendo que “Cow” conserve su carisma sin normalizar prácticas que consideran violentas.

    Hasta el momento, la gran N no ha emitido comentarios sobre la petición ni ha informado si planea modificar el diseño del personaje. La solicitud se suma a otras campañas de PETA en el mundo de los videojuegos, donde la organización ha intervenido anteriormente para señalar representaciones que considera perjudiciales para la imagen y el trato ético hacia los animales.

    Habrá que ver si en una actualización hacen el cambio.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: No está nada mal la petición, pero mejor deberían hacerlo en situaciones reales, no en un videojuego.

