Especulan cómo sería el próximo Animal Crossing

Ya tenemos dos meses con Switch 2 en el mercado, consola que en ese pequeño lapso ya lanzó dos productos relacionados a franquicias famosas, la de Mario Kart y Donkey Kong, además de que en algunos meses más vamos a ver por fin Metroid Prime 4, el cual se prometió desde la generación pasada. Y a pesar de que Nintendo tiene mucho por recorrer, la gente desea en este momento tener un nuevo Animal Crossing, dado que pasaron 5 años desde la entrega pasada.

Las especulaciones sobre un nuevo juego de la serie han comenzado a cobrar fuerza. Aunque la gran N no ha confirmado su desarrollo, la comunidad espera un posible anuncio antes de otoño, con una ventana de lanzamiento estimada para 2026. El éxito de New Horizons en la consola anterior y la potencia mejorada de Switch 2 alimentan las expectativas de una entrega con entornos más vivos, mayor personalización y una experiencia multijugador.

La mejora de hardware permitiría ofrecer gráficos en 4K al jugar en televisión, tiempos de carga casi inexistentes y transiciones fluidas entre islas. Las funciones avanzadas, como controles táctiles más precisos y pantalla de mayor tamaño, abrirían la puerta a herramientas de diseño más intuitivas, incluyendo un posible editor 3D para muebles y aldeanos, soporte ampliado para amiibo y opciones para recrear espacios inspirados en la vida real.

En cuanto a jugabilidad, los rumores señalan que el título podría sumar nuevos biomas, objetos y eventos globales, así como un “mundo compartido” donde varios jugadores construyan una comunidad conjunta. También se mencionan ideas como la visita de personajes icónicos de Nintendo, islas temáticas basadas en otras franquicias y un sistema de misiones colaborativas. Una economía más dinámica y aldeanos con historias únicas para los fans.

El multijugador de este Animal Crossing podría beneficiarse de servidores más estables y conexiones instantáneas entre jugadores. Las actualizaciones regulares, DLC gratuitos y eventos en vivo estacionales formarían parte de la estrategia para mantener la experiencia activa durante años. Por lo que se espera tener un nuevo direct a inicios de 2026 con la revelación oficial del proyecto.

Vía: NT

Nota del autor: Es buen momento para otro videojuego de la franquicia, aunque quizá demasiado pronto para Switch 2. Quizá en 2027 sea el año indicado.