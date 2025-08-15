Revelan quiénes son los desarrolladores de Drag x Drive

Hace un día se lanzó la nueva producción por parte de Nintendo, Drag x Drive, videojuego que apuesta por utilizar los gimmicks de los nuevos Joy-Con de Switch 2, y que no está de más decir, ha estado en el ojo público por la falta de carisma, ya que se argumenta por los críticos no tiene personalidad alguna. Con esto en mente, muchos se preguntan cuál de los equipos internos fue el que le dio forma al juego, y ya hay una respuesta a todo esto.

El reciente lanzamiento ha revelado que su desarrollo estuvo a cargo de apenas veinte personas. Entre ellas figura un nombre reconocido en la empresa, Hisashi Nogami, productor de las sagas Animal Crossing y Splatoon, quien participa por primera vez en más de una década en un título ajeno a esas franquicias.

El equipo principal, uno de los más reducidos que la compañía ha reunido en los últimos años, incluyó roles clave como Yoshinori Konishi en la dirección y programación, Takahisa Ikejiro en el arte y diseño de personajes, y Sayako Doi en la composición musical. También participaron especialistas en diseño de campos, interfaz, efectos visuales, sonido, control de calidad y coordinación, lo que permitió cubrir todas las áreas necesarias para llevar el proyecto a término.

La presencia de Nogami como productor ha generado especial interés entre los seguidores de Nintendo, pues su trayectoria está ligada a algunos de los éxitos más reconocidos de la empresa. Su incorporación a este videojuego ha sido interpretada como un respaldo de alto nivel a un proyecto de menor escala, pero con ambiciones creativas destacadas.

El desarrollo contrasta con las grandes producciones que suelen involucrar a cientos de personas y presupuestos millonarios. Este enfoque minimalista podría ser parte de una estrategia para experimentar con nuevos conceptos dentro de Nintendo, manteniendo un control más cercano sobre cada aspecto del proceso creativo.

Drag x Drive ya está disponible únicamente en Switch 2.

Vía: NE

Nota del autor: La verdad se siente como un proyecto muy chico, pero lo presentaron como grande. Eso sí, pasará de largo sin duda.