    Revelan quiénes son los desarrolladores de Drag x Drive

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 12:33 p. m.
    Drac

    Hace un día se lanzó la nueva producción por parte de Nintendo, Drag x Drive, videojuego que apuesta por utilizar los gimmicks de los nuevos Joy-Con de Switch 2, y que no está de más decir, ha estado en el ojo público por la falta de carisma, ya que se argumenta por los críticos no tiene personalidad alguna. Con esto en mente, muchos se preguntan cuál de los equipos internos fue el que le dio forma al juego, y ya hay una respuesta a todo esto.

    El reciente lanzamiento ha revelado que su desarrollo estuvo a cargo de apenas veinte personas. Entre ellas figura un nombre reconocido en la empresa, Hisashi Nogami, productor de las sagas Animal Crossing y Splatoon, quien participa por primera vez en más de una década en un título ajeno a esas franquicias.

    El equipo principal, uno de los más reducidos que la compañía ha reunido en los últimos años, incluyó roles clave como Yoshinori Konishi en la dirección y programación, Takahisa Ikejiro en el arte y diseño de personajes, y Sayako Doi en la composición musical. También participaron especialistas en diseño de campos, interfaz, efectos visuales, sonido, control de calidad y coordinación, lo que permitió cubrir todas las áreas necesarias para llevar el proyecto a término.

    La presencia de Nogami como productor ha generado especial interés entre los seguidores de Nintendo, pues su trayectoria está ligada a algunos de los éxitos más reconocidos de la empresa. Su incorporación a este videojuego ha sido interpretada como un respaldo de alto nivel a un proyecto de menor escala, pero con ambiciones creativas destacadas.

    El desarrollo contrasta con las grandes producciones que suelen involucrar a cientos de personas y presupuestos millonarios. Este enfoque minimalista podría ser parte de una estrategia para experimentar con nuevos conceptos dentro de Nintendo, manteniendo un control más cercano sobre cada aspecto del proceso creativo.

    Drag x Drive ya está disponible únicamente en Switch 2.

    Vía: NE

    Imagen

    Nota del autor: La verdad se siente como un proyecto muy chico, pero lo presentaron como grande. Eso sí, pasará de largo sin duda.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    Atomix
    Atomix
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix