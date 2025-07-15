Anuncian evento para probar el demo de Drag X Drive en Switch 2

Este año Switch 2 estará lleno de lanzamientos para que los compradores se sientan bienvenidos a la nueva generación de Nintendo, razón por la que hace un mes vimos a Mario Kart World y dentro de un par de días llegará el esperado Donkey Kong Bananza. No obstante, el verano no se apaga ahí, dado que también se estará lanzado Drag X Drive, proyecto que promete exprimir la tecnología nueva del modo mouse y también el HD rumble.

Para celebrar que ya casi se lanza este título, la gran N ha decidido implementar una prueba de tiempo límite, lo cual ya hemos visto en otros juegos de Switch como la saga Splatoon y hasta Arms, los cuales por su naturaleza online, deben tener este tipo de demos. Además, como se trata de una IP nueva, deben tratar de convencer al público que quieren adquirir el título sobre otros en el mismo mes.

Las fechas para la prueba la limitada son del 9 al 10 de agosto en diferentes horarios: el primero es de 3 am - 7 am de tiempo del pacífico del 9 de agosto ( de 4 am a 8 am tiempo de México), el segundo de 5 pm - 9 pm tiempo del pacífico del 9 agosto ( 6 pm a 10 pm tiempo de México) y el tercero de 9 am - 1 pm del tiempo del pacífico del 10 agosto (10 am a 2 pm tiempo de México).

Eager to hit the court in Drag x Drive? Get a sneak peek with the Drag x Drive: Global Jam demo event!



This event takes place on Aug 9 and 10, exclusively on Nintendo Switch 2 for Nintendo Switch Online members. pic.twitter.com/1OVNAHdC3u — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 16, 2025

Este videojuego es una de las apuestas más frescas que Nintendo tiene en estos momentos. Sin embargo, es muy posible que quede algo eclipsado por todo lo que llega en el mismo rango de tiempo en otras plataformas. Además, hay otros títulos de Switch 2 que se lanzan solo un mes después y se han llevado la atención de los fans.

Recuerda que Drag X Drive se lanza el 14 de agosto solo para Switch 2. Este demo será accesible solo para miembros del online.

Vía: Nintendo

Nota del autor: No pienso comprar este juego, pero me llama la atención probarlo aunque sea. Habrá que esperar menos de un mes para jugar.