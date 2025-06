Si bien todos esperamos con ansias el lanzamiento de Donkey Kong Bananza en julio, la Gran N sabe que el público quiere disfrutar de exclusivas de forma constante. De esta forma, se ha confirmado la fecha de lanzamiento exacta para Drag X Drive, el siguiente gran título para el Nintendo Switch 2.

Por medio de un video compartido en la aplicación de Nintendo Today!, se ha confirmado que Drag X Drive llegará al Switch 2 el próximo 14 de agosto del 2025. Para aquellos que no lo recuerden, esta exclusiva es un juego de deportes en silla de ruedas, en donde los Joy-Con 2 en su modo de mouse son la principal forma de controlar a los personajes.

Drag x Drive es un juego de baloncesto en silla de ruedas en el que los jugadores usan los controles del Switch 2 en modo mouse, y los mueven hacia adelante y atrás para simular el movimiento de una silla de ruedas. Este es un concepto interesante, y una de las principales demostraciones de esta nueva función, algo similar a lo que vimos con ARMS en su momento.

De esta forma, Nintendo continúa con sus planes para lanzar una exclusiva de su consola cada mes. En julio llegará Donkey Kong Balanza, seguido de Drag X Drive en agosto, muchos esperan que Metroid Prime 4: Beyond esté disponible en septiembre, y en octubre veremos Pokémon Legends: Z-A. Solo nos queda esperar para ver qué tanto más llegará al Switch 2 en un futuro.

Recuerda, Drag X Drive llegará al Nintendo Switch 2 el 14 de agosto del 2025. En temas relacionados, lanzan fuertes críticas en contra de la pantalla de esta consola. De igual forma, muchos juegos del Switch 2 ya tienen calificaciones.

Nota del Autor:

Aunque Drag X Drive seguramente será un experimento interesante, es muy probable que este título pase sin pena ni gloria. No solo hemos visto poca publicidad, sino que el público parece que no está interesado en este título. Lamentablemente, todo indica a que este no será un éxito para el Switch 2.

Vía: VGC