Sitio oficial de Nintendo tiene enlace para una página de adultos

En estos momentos Switch 2 es toda una sensación con los fanáticos de Nintendo, razón por la cual ya hay todo tipo de juegos en la tienda digital, desde los populares que incluyen a Mario, hasta los indies que ofrecen jugabilidades que pueden ser aceptadas por el nivel de originalidad. Sin embargo, hay ciertos productos subidos de tonos que quizá no pasaron por un filtro alto, y eso se puede ver desde los sitios oficiales.

La página oficial de NOA ha generado controversia luego de que se detectara que el apartado de producto del juego Passion Puzzle: Hentai Maidens! para Switch incluye un enlace que dirige a contenido con desnudez frontal completa. Aunque ni la ficha en la eShop ni la web muestran imágenes explícitas, el botón “Explorar el sitio web oficial de este juego” redirige a la página del desarrollador, donde se exhiben capturas y fotografías con material sexualmente explícito.

El hallazgo fue reportado por usuarios de Reddit, quienes advirtieron que el acceso a dicho contenido solo requiere pasar una simple verificación de edad. Una vez dentro, es posible visualizar imágenes en topless y otras con desnudez completa, lo que ha levantado cuestionamientos sobre el control de enlaces externos que aparecen en la tienda digital de Nintendo.

Passion Puzzle: Hentai Maidens! es un título de puzles que, en su versión listada en la eShop, presenta descripciones y materiales promocionales sin contenido explícito. Sin embargo, el vínculo externo a la web oficial del desarrollador expone material para adultos, lo que amplifica las preocupaciones sobre el filtrado y supervisión de enlaces desde plataformas de videojuegos con un amplio público juvenil.

Hasta el momento, Nintendo no ha emitido una declaración oficial sobre la situación ni ha modificado el enlace en su sitio web. El incidente se suma a otros casos en los que plataformas de distribución digital han enfrentado críticas por la presencia o vinculación indirecta a material para adultos sin advertencias claras más allá de un control básico de edad.

Esto nos demuestra que la gran N debe seguir trabajando en los juegos aprobados.

Vía: NT

Nota del autor: Esos juegos japoneses de adultos pensé que se iban a purgar, pero al parecer Nintendo sigue aceptando cualquier cosa en su tienda.