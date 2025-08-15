    Sitio oficial de Nintendo tiene enlace para una página de adultos

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/08/2025 3:03 p. m.

    En estos momentos Switch 2 es toda una sensación con los fanáticos de Nintendo, razón por la cual ya hay todo tipo de juegos en la tienda digital, desde los populares que incluyen a Mario, hasta los indies que ofrecen jugabilidades que pueden ser aceptadas por el nivel de originalidad. Sin embargo, hay ciertos productos subidos de tonos que quizá no pasaron por un filtro alto, y eso se puede ver desde los sitios oficiales.

    La página oficial de NOA ha generado controversia luego de que se detectara que el apartado de producto del juego Passion Puzzle: Hentai Maidens! para Switch incluye un enlace que dirige a contenido con desnudez frontal completa. Aunque ni la ficha en la eShop ni la web muestran imágenes explícitas, el botón “Explorar el sitio web oficial de este juego” redirige a la página del desarrollador, donde se exhiben capturas y fotografías con material sexualmente explícito.

    El hallazgo fue reportado por usuarios de Reddit, quienes advirtieron que el acceso a dicho contenido solo requiere pasar una simple verificación de edad. Una vez dentro, es posible visualizar imágenes en topless y otras con desnudez completa, lo que ha levantado cuestionamientos sobre el control de enlaces externos que aparecen en la tienda digital de Nintendo.

    Passion Puzzle: Hentai Maidens! es un título de puzles que, en su versión listada en la eShop, presenta descripciones y materiales promocionales sin contenido explícito. Sin embargo, el vínculo externo a la web oficial del desarrollador expone material para adultos, lo que amplifica las preocupaciones sobre el filtrado y supervisión de enlaces desde plataformas de videojuegos con un amplio público juvenil.

    Hasta el momento, Nintendo no ha emitido una declaración oficial sobre la situación ni ha modificado el enlace en su sitio web. El incidente se suma a otros casos en los que plataformas de distribución digital han enfrentado críticas por la presencia o vinculación indirecta a material para adultos sin advertencias claras más allá de un control básico de edad.

    Esto nos demuestra que la gran N debe seguir trabajando en los juegos aprobados.

    Vía: NT

    Imagen

    Nota del autor: Esos juegos japoneses de adultos pensé que se iban a purgar, pero al parecer Nintendo sigue aceptando cualquier cosa en su tienda.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    Se lanza el tráiler final de M3GAN 2.0
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    El Nintendo Switch recibe nueva actualización
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Se cancelan dos juegos desarrollados por People Can Fly
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Primer vistazo al vaso coleccionable de la película de Superman
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Usuario destroza su Switch 2 con un martillo
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Activision lanza nuevo gameplay de Tony Hawks Pro Skater 3 + 4
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    Nuevo tráiler de Gears of War Reloaded
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    ¿Cómo cuentan las ventas de las Game Key Cards? ¿Físicas o digitales?
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a PlayStation Plus
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Revelan qué tan potente es Switch 2
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Fans reaccionan negativamente a Call of Duty: Black Ops 7
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Jared Leto es denunciado por presunto acoso a adolescentes
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Compra juego de Switch 2 para jugar en Switch por error
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    Servicios de Google se ven afectados por problemas con la nube
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La película de Minecraft ya casi llega a streaming
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    La expansión de GTA Online: Empresas tapaderas ya está disponible
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Se retrasa la fecha de lanzamiento de Marathon
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    Primer vistazo a película live action de He-Man
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    FBC: Firebreak y más juegos llegan a Xbox Game Pass
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Reportan baterías hinchadas en el Switch 2
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix