Ya revenden los productos exclusivos de los Pokémon World Championships 2025

Este fin de semana se llevarán a cabo los Pokémon World Championships 2025 desde Anaheim, California. Como sucede en este tipo de eventos, los asistentes no solo podrán disfrutar de todas las competencias, sino que también tienen la oportunidad de comprar productos exclusivos. Si bien muchos agregarán estos productos a sus colecciones, otros más ven esto como una oportunidad de oro, ya que las reventas no se han hecho esperar.

Desde peluches, pasando por target, hasta fundas, el Pokémon Center en Anaheim, California, ofrece un sin fin de productos para los fans, incluyendo algunos artículos que no se podrán conseguir en otro lado. Esto ha llevado a más de una persona a comprar múltiples unidades con el objetivo de revender todo lo que han conseguido en sitios como eBay. De esta forma, ya han surgido listados que llegan hasta los mil dólares.

My usual saved search to find World Championship cards is now filled with scalped items from 2025 Worlds pic.twitter.com/v3ePJTdtTG — Whimsicast (@Whimsicast) August 14, 2025

La reventa de Pokémon va con todo

En eBay y otros sitios como compra y venta, los fans han señalado que la sección de Pokémon se ha llenado de productos exclusivos del Pokémon Center en los Pokémon World Championships 2025. Aquí encontramos un Bearwalker por la módica cantidad de mil dólares, así como el Gyarados shiny a $600 dólares, todo esto a pago adelanto, por lo que no es del todo seguro que consigas estos productos por este medio.

Esto, como era de esperarse, ha causado la ira de muchos fans. Múltiples usuarios critican que algunos asisten solo para revender artículos hasta 20 veces su precio original, pidiendo su expulsión de futuros eventos. La situación llegó a tal grado que algunos reportan que la policía intervino debido a empujones y aglomeraciones, así como por quejas sobre el ambiente caótico.

The Pokémon Center gave me Black Friday flashbacks pic.twitter.com/NPKQKkdFbg — Dom | Silverddragn (@Silverddragn) August 14, 2025

Para evitar un caos, los organizadores del evento agregaron la regla de un productor por persona en el recinto. Sin embargo, esto no detuvo a los revendedores de conseguir múltiples productos, algo que ha causado indignación entre la comunidad, quienes exigen que estás personas sean retiradas o vetadas. Considerando que aún faltan dos días de este evento, será muy interesante ver cómo es que reaccionarán la comunidad y los organizadores. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestras impresiones de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, aquí puedes ver los Pokémon World Championships en vivo.

Nota del Autor:

Es una lástima que esto suceda. Si bien es normal comprar múltiples productos para una colección personal o para regalarle a un familiar, otras es adquirir todo lo que aquí encontramos con el objetivo de revenderlo y aprovecharse de los fans que no pueden asistir a eventos como este.

Vía: Nintendo Life