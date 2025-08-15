Disfruta de los Pokémon World Championships 2025 en vivo aquí

Después de un año de espera y múltiples eventos de preparación, en día de hoy comienzan los Pokémon World Champions 2025 desde Anaheim, California. Como siempre, los mejores jugadores del VGC, TCG, Pokémon Go y Pokémon UNITE se reúnen para demostrar sus habilidades y ganar un lugar en el podio. De esta forma, aquí puedes disfrutar de este evento en vivo.

Los Pokémon World Championships 2025 se llevarán a cabo durante este fin de semana, y podrás disfrutar de este evento en vivo desde los canales oficiales de Pokémon en Twitch y YouTube. Junto a esto, te compartimos los horarios en la hora de la Ciudad de México para cada competencia:

Pokémon Scarlet y Violet

Viernes 15: 9:30 AM – 6:50 PM

Sábado 16: 9:30 AM – 6:00 PM

Domingo 17: 5:20 PM

TCG Pokémon

Viernes 15: 9:30 AM. – 9:10 PM

Sábado 16: 9:30 AM – 8:00 PM

Domingo 17: 12:50 PM

Pokémon GO

Viernes 15: 9:30 AM – 7:50 PM

Sábado 16: 9:30 AM – 8:00 PM

Domingo 17: 11:10 AM

Pokémon UNITE

Viernes 15: 9:30 AM – 7:50 PM

Sábado 16: 9:30 AM – 7:30 PM.

Domingo 17: 10:00 AM

Si no tienes la oportunidad de ver estos torneos en vivo, no te preocupes, aquí tendremos el mejor resumen de las competencias, y cualquier anuncio importante que se realice durante el fin de semana podrás conocerlo en nuestro sitio. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro previo de Pokémon Legends: Z-A. De igual forma, este es nuestro recorrido por el Pokémon Center de este torneo.

Vía: Pokémon