Shenmue III tendrá relanzamiento para consolas actuales

Quizá algunos no lo recuerden muy bien, pero hace tres años se lanzó una promesa que llevaba varios años pausada, Shenmue III, juego que causó algunos conflictos entre los jugadores, puesto que se sentía tal cual una secuela del anterior, y eso conllevó mecánicas de aquella era de las consolas de inicios de los 2000. Sin embargo, hay a quienes les fascinó, aunque les hubiera gustado tener una versión más óptima, más para tener fluidez al momento de los combates, deseo que al fin se cumplirá.

El publisher ININ Games y el estudio YS NET sorprendieron al anunciar Shenmue III Enhanced, una edición mejorada. Esta versión estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC, aunque por ahora no se ha revelado su fecha de lanzamiento oficial. Como incentivo, los jugadores que ya posean el juego en PS4 o PC podrán actualizarlo sin costo adicional.

La nueva edición busca traer la experiencia de Ryo Hazuki a una nueva generación de jugadores, combinando fidelidad a las raíces de la saga con mejoras modernas. Entre las novedades se incluyen gráficos renovados, texturas en 4K, mayor fluidez en el rendimiento y tiempos de carga más rápidos, todo pensado para darle frescura a la aventura sin perder la esencia que caracteriza a la saga.

En lo jugable, Shenmue III Enhanced ofrece un abanico de ajustes y mejoras de calidad de vida. Se añade la opción de cámara clásica inspirada en los dos primeros juegos, mayor densidad de NPC en las calles de Niaowu, opciones para saltar escenas y conversaciones, así como un sistema de progresión más accesible con menor dependencia del dinero. Incluso el sistema de resistencia y la recuperación de salud previa a los combates podrán personalizarse a elección del jugador.

Finalmente, el título incorpora compatibilidad con tecnologías como DLSS y FSR para escalar la resolución en plataformas compatibles, lo que garantiza un rendimiento sólido sin comprometer la calidad visual. Con esta edición, YS NET e ININ Games buscan ofrecer la experiencia más completa hasta la fecha.

Vía: GM

Nota del autor: En su momento lo jugué, pero no lo completé. Entonces con esta edición podría ser la oportunidad perfecta.