    Shenmue III tendrá relanzamiento para consolas actuales

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS18/08/2025 9:00 a. m.
    Shen3

    Quizá algunos no lo recuerden muy bien, pero hace tres años se lanzó una promesa que llevaba varios años pausada, Shenmue III, juego que causó algunos conflictos entre los jugadores, puesto que se sentía tal cual una secuela del anterior, y eso conllevó mecánicas de aquella era de las consolas de inicios de los 2000. Sin embargo, hay a quienes les fascinó, aunque les hubiera gustado tener una versión más óptima, más para tener fluidez al momento de los combates, deseo que al fin se cumplirá.

    El publisher ININ Games y el estudio YS NET sorprendieron al anunciar Shenmue III Enhanced, una edición mejorada. Esta versión estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y PC, aunque por ahora no se ha revelado su fecha de lanzamiento oficial. Como incentivo, los jugadores que ya posean el juego en PS4 o PC podrán actualizarlo sin costo adicional.

    La nueva edición busca traer la experiencia de Ryo Hazuki a una nueva generación de jugadores, combinando fidelidad a las raíces de la saga con mejoras modernas. Entre las novedades se incluyen gráficos renovados, texturas en 4K, mayor fluidez en el rendimiento y tiempos de carga más rápidos, todo pensado para darle frescura a la aventura sin perder la esencia que caracteriza a la saga.

    En lo jugable, Shenmue III Enhanced ofrece un abanico de ajustes y mejoras de calidad de vida. Se añade la opción de cámara clásica inspirada en los dos primeros juegos, mayor densidad de NPC en las calles de Niaowu, opciones para saltar escenas y conversaciones, así como un sistema de progresión más accesible con menor dependencia del dinero. Incluso el sistema de resistencia y la recuperación de salud previa a los combates podrán personalizarse a elección del jugador.

    Finalmente, el título incorpora compatibilidad con tecnologías como DLSS y FSR para escalar la resolución en plataformas compatibles, lo que garantiza un rendimiento sólido sin comprometer la calidad visual. Con esta edición, YS NET e ININ Games buscan ofrecer la experiencia más completa hasta la fecha.

    Vía: GM

    Imagen

    Nota del autor: En su momento lo jugué, pero no lo completé. Entonces con esta edición podría ser la oportunidad perfecta.

    Etiquetas: , , , , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    EA aún está dispuesto a revivir viejas franquicias a pesar de que Syndicate no dio buenos resultados
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    El Wii U contará con compras remotas después de su lanzamiento
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Tráiler de lanzamiento de Heroes of Ruin
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Renegade Kid anuncia la secuela de Mutant Mudds
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Esto es lo que viene para Minecraft en Xbox 360
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    Exempleados de Zipper se unen al desarrollo de Takedown
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    THQ cancela la expansion Enter the Dominatrix de Saints Row: The Third
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Dragon Age Legends se podrá descargar pronto de manera gratuita
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Randy Pitchford presentará un demo en vivo de Borderlands 2 durante una convención de PC
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Anarchy Reigns se retrasa en América hasta el 2013
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Nuevo video de Epic Mickey 2 nos cuenta la historia de Oswald
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Microsoft asegura que no tiene planes para hacer smartphones
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    Conoce a Camilla Luddington, quien dará vida a Lara Croft en el nuevo Tomb Raider
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    El director de Hitman: Absolution está triste por que la mayoría de la gente no terminará el juego
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Las restricciones de los nuevos jugadores de Diablo III son parcialmente removidas
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    Revelado el precio de la Omega Collection de God Of War, ya se encuentra en preventa
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    EA Sports da a conocer la imagen global de la portada de FIFA 13
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Rumor: El precio y la fecha exacta de salida del Wii U se darán a conocer hasta el Otoño
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    Mutant Mudds es rechazado para su distribución por Steam
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    El 3DS XL tendrá su propia versión del Circle Pad Pro
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix