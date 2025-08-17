    Abuela es víctima de estafas con tarjetas de regalo de Steam

    17/08/2025 9:00 a. m.
    En Polonia, una mujer de edad avanzada fue víctima de una estafa que la llevó a gastar alrededor de $1,600 dólares en tarjetas de regalo de Steam. El caso salió a la luz cuando un cajero de supermercado, sorprendido por la inusual cantidad de compras, compartió la experiencia en un foro en línea. La señora adquirió las tarjetas en varias visitas, con transacciones que rondaban los $500 dólares cada una.

    Según el relato del trabajador, la anciana explicó que otras personas le daban dinero para comprar las tarjetas y enviárselas después. La situación levantó sospechas, pero la falta de capacitación en la tienda para identificar fraudes impidió actuar de inmediato. Usuarios del foro concluyeron que se trataba de una estafa de soporte técnico, un tipo de engaño que afecta con frecuencia a personas mayores.

    Este fraude consiste en que supuestos empleados de grandes empresas tecnológicas contactan a la víctima por teléfono o correo electrónico para advertirle falsamente de un hackeo o virus en su computadora. Utilizan programas de control remoto para simular fallos y luego ofrecen “solucionar” el problema a cambio de pagos, muchas veces mediante tarjetas de regalo de plataformas como Steam o Amazon, ya que son más difíciles de rastrear.

    En el caso polaco, aún no se ha identificado a los responsables, pero el método y la suma gastada apuntan a un esquema bien organizado. Las autoridades han reiterado la importancia de que los comercios y usuarios reconozcan las señales de este tipo de estafas para prevenir que más personas, especialmente las de mayor edad, sean afectadas.

    De momento, se recomienda estar al pendiente de adultos que desconocen cómo funciona esto.

    Vía: 3DJ

    Imagen

    Nota del autor: En estos tiempos es fácil ser estafados. Así que se debe estar alerta todo el tiempo.

