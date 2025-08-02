Las ventas de Monster Hunter Wilds decepcionan a Capcom

Pese a la gran popularidad de Monster Hunters, parece que la más reciente entrega no ha sido el éxito que Capcom esperaba. Aunque muchos usuarios están contentos con el producto final, otros más no están del todo contentos con la cantidad de contenido post-lanzamiento y, sobre todo, su desempeño en PC, algo que ha afectado sus ventas de una forma significativa.

Capcom ha compartido sus resultados financieros por el primer trimestre del año fiscal en marcha. Aquí se ha revelado que Monster Hunter Wild ha vendido más de 10.585 millones de copias, un número que, en papel, suena positivo cuando consideramos que el título llegó a nuestras manos en febrero del 2025. Sin embargo, el informe señala que poco más de 500 mil unidades se vendieron durante los tres meses entre abril y junio.

Monster Hunter Wilds vendió más de 10 millones de unidades entre febrero y marzo del 2025, lo cual le dio un buen inicio. Sin embargo, entre abril y junio, se vendieron solo el 5% de este número, lo cual representa una disminución sustancial que puede llevar a Capcom a culminar el soporte de esta entrega por completo, si es que las ventas no aumentan en los próximos meses.

¿Por qué Monster Hunter Wilds es un fracaso?

Monster Hunter Wilds no es un mal juego en sí. La experiencia principal es entretenida, el adictivo gameplay está de regreso, y se han realizado una serie de cambios para introducir a nuevos jugadores a la serie. Sin embargo, se han señalado dos principales problemas con este título, los cuales parece que Capcom no ha sido capaz de solucionar.

Para comenzar, los jugadores se han quejado de la falta de contenido post-lanzamiento. Parte importante de la experiencia de Monster Hunter es seguir jugando después de acabar la historia. A diferencia de entregas como World y Rise, Capcom se ha tardado más tiempo en ofrecer actualizaciones gratuitas con nuevos monstruos y otro tipo de agregados. Hasta el momento, solo están disponibles dos actualizaciones grandes, aunque más están en camino.

El segundo problema, y el más grande, es que el desempeño del juego en PC no es óptimo. Desde su lanzamiento, la comunidad ha señalado que Monster Hunter Wilds no funciona en esta plataforma, y ninguna de las actualizaciones han solucionado este problema. Considerando el gran mercado que Steam representa, las reseñas negativas han alejado a más de una persona en los últimos meses.

¿Monster Hunter Wilds llegará a su fin?

Por el momento, Capcom se mantiene firme con su apoyo post-lanzamiento de Monster Hunter Wilds, y sabemos que una gran actualización gratuita llegará en otoño. Sin embargo, no hay mucha información más allá de esta fecha. Aunque se espera que más contenido llegue a finales de año, y eventualmente esté disponible una expansión en forma, por el momento no hay información oficial al respecto.

Si las malas ventas de Monter Hunter Wilds continúan así, es probable que el soporte para este título termine prematuramente. En temas relacionados, Capcom anunció Monster Hunter Stories 3. De igual forma, esta es nuestra reseña de Monster Hunter Wilds.

Nota del Autor:

Como alguien que ha invertido más de 100 horas en Monster Hunter Wilds, puedo decir que este es un juego muy divertido que vale la pena.Sin embargo, también entiendo las quejas de los jugadores, especialmente aquellas relacionadas con su rendimiento. Solo espero que Capcom logre solucionar estos problemas, puesto que el título merece la atención de todos.

