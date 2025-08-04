    Mastercard dice que no tiene alguna ley para restringir compras en Steam

    04/08/2025
    Timo

    Para quien no lo sepa, hace algunos días se formó una controversia en relación a Mastercard y VISA, la cual presuntamente no permitía a los tarjetahabientes de ambas empresas hacer compras en la tienda por excelencia de juegos en PC, Steam. Esto con ciertos títulos para mayores de edad, lo cual ha traído indignación por parte de la audiencia, y ahora la empresa en cuestión sale a hablar a desmentir algunos detalles.

    La polémica sobre la censura de juegos con contenido para adultos en la plataforma de Valve e Itch.io sigue escalando, luego de que Mastercard negara haber impuesto restricciones directas a las plataformas. Sin embargo, la empresa dueña de la plataforma contradice esta versión, asegurando que las políticas de la empresa sí han influido en decisiones recientes sobre la eliminación de títulos NSFW.

    Valve explicó que, aunque la marca de tarjetas no se comunicó con ellos directamente, sí lo hizo con los procesadores de pago y bancos asociados, quienes a su vez trasladaron la presión a Steam. Según la compañía, estos intermediarios citaron específicamente la Norma 5.12.7, que permite a la firma bloquear cualquier contenido que considere dañino para su imagen, incluso si es legal.

    Por su parte, Mastercard emitió un comunicado en el que se deslinda de las acusaciones. La empresa afirma que su red de pagos permite todas las compras legales, aunque exige a los comercios implementar controles para evitar transacciones ilegales, incluyendo contenido adulto no permitido por la ley. Aun así, su política interna le otorga amplio margen para vetar contenido que, aunque legal, sea considerado “inaceptable”.

    Mientras Itch.io busca nuevos socios para permitir pagos en juegos para adultos y plataformas como GOG protestan contra la censura, el conflicto pone en evidencia la influencia que las redes de pago ejercen sobre la distribución de videojuegos, especialmente cuando se trata de contenido sensible o controvertido.

    Vía: EG

    Nota del autor: De todas maneras quitar esos juegos como tipo hentai no está tan mal, son toda una plaga. Pero restringir compras es el problema verdadero.

