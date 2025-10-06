    Demon Slayer llegará a la TV abierta de México

    06/10/2025 5:23 p. m.

    La acción ahora en la televisión local

    Definitivamente la franquicia de Demon Slayer no ha parado de cosechar éxitos a lo largo de los años, ya que su manga es de los más leídos y su anime muy querido por quienes se atreven a conocer la lucha entre los cazadores de demonios. Y gracias a dichos logros, se ha dado un paso más allá, pues ahora nuevos usuarios podrán darle un vistazo a la serie sin pagar un solo centavo en nuestra región.

    Este lunes 6 de octubre, la señal de XHGC Canal 5 trae a México la aclamada serie de anime, uno de los fenómenos mundiales más grandes del entretenimiento japonés. El estreno está programado a las 21:00 PM horas (hora del Centro de México), y se podrán disfrutar dos capítulos diarios de las aventuras de Tanjiro Kamado y su equipo en su lucha contra demonios.

    El anuncio del estreno se realizó durante el panel de Aniplex of America en el evento Animole del WTC el pasado 27 de septiembre, generando gran emoción entre los seguidores del anime. La llegada de la serie a Canal 5 consolida al canal como un referente en el país para los grandes éxitos del anime, ofreciendo a los espectadores acceso gratuito a contenido que hasta ahora solo estaba disponible en plataformas de pago o streaming.

    Demon Slayer ha marcado un hito a nivel mundial por su animación de alta calidad, narrativa emocionante y personajes memorables. La serie se ha ganado a fans de todas las edades gracias a la historia de Tanjiro, Nezuko y sus compañeros cazadores de demonios, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trasciende fronteras. La prueba más grande fue el estreno de la película el mes pasado. 

    Se invita al público general y a los seguidores del anime a sintonizar Canal 5 esta noche para ser parte del esperado estreno y disfrutar de una de las historias más  impactantes de la última década. Lo mejor, es que se van generar nuevos fans en base a esta transmisión de gran escala.

    Vía: Aniplex

    Nota del autor: Este movimiento es para generar fanáticos nuevos, pues los ya establecidos vieron la serie hasta el cansancio. Ojalá pasen todas las temporadas.

