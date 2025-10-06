    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón

    06/10/2025 12:33 p. m.

    Ya no llegará ese primer gran paso

    La siguiente semana llega un momento histórico en la empresa Microsoft, pues se estará lanzando el ROG Xbox Ally, primera consola del entorno portátil que apostará por esta tendencia de varias compañías haciendo su esfuerzo por captar la atención de un público que lleva los juegos a donde quiera que viajen. Sin embargo, ellos tenían un proyecto sin colaboraciones con ASUS, mismo que tal vez ya nunca se pueda concretar.

    Al parecer, la empresa habría abandonado sus planes de lanzar una portátil dedicada tras no llegar a un acuerdo con AMD, según un informe que ha generado debate en la industria tecnológica. La compañía supuestamente mantuvo conversaciones con el fabricante de procesadores para desarrollar un sistema en chip (SoC) personalizado para el dispositivo, pero la propuesta se vino abajo cuando AMD exigió un compromiso mínimo de producción de 10 millones de unidades, una cifra que Microsoft consideró demasiado arriesgada.

    De acuerdo con el analista KeplerL2, Microsoft tenía la intención de entrar al mercado de las consolas portátiles con un modelo propio, en lugar de depender de colaboraciones como las realizadas con ASUS de forma reciente. Sin embargo, el proyecto se detuvo durante la fase de planificación al enfrentar las exigencias de AMD, que buscaba asegurar la viabilidad económica del chip dedicado.

    La decisión estuvo marcada por el desempeño de otras consolas portátiles en el mercado. Steam Deck ha vendido alrededor de 5 millones de unidades, mientras que dispositivos como ROG Ally y Lenovo Legion apenas alcanzaron entre uno y dos millones. Para Microsoft, comprometerse con una producción tan elevada representaba un riesgo financiero difícil de justificar, especialmente en un sector donde la competencia es intensa y el margen de crecimiento no está garantizado.

    La revelación ha dividido opiniones entre expertos. Jez Corden, periodista especializado en Xbox, negó la veracidad de estos reportes a través de Twitter, calificándolos como “no ciertos en absoluto”. Aun así, el rumor ha reavivado el debate sobre si Microsoft podría, en algún momento, apostar por desarrollar su propia consola portátil para competir en un segmento que continúa evolucionando rápidamente.

    Vía: NC

    Imagen

    Nota del autor: Supongo que no veremos una interfaz 100% dedicada a correr videojuegos y seguiremos viendo computadoras con pantalla pequeña. 

