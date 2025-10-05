    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo

    05/10/2025 7:00 p. m.

    Decisión extraña, pero interesante

    Tom Stone, exdirector general de TT Games, ha fundado un nuevo estudio con el objetivo de crear un videojuego inspirado en la historia de Peter Pan. El proyecto busca no solo ofrecer una experiencia interactiva innovadora, sino también recaudar fondos para el Hospital Great Ormond Street.

    Stone comenzó su carrera en Lego Interactive y, tras la salida de la compañía del sector de los videojuegos, cofundó Giant Interactive junto a Jonathan Smith. Esta empresa obtuvo la licencia exclusiva para desarrollar juegos de Lego. Posteriormente, tras el éxito de Lego Star Wars, Traveller’s Tales adquirió Giant Interactive, dando origen a TT Games, donde Stone se convirtió en director general y participó en la creación de múltiples títulos de Lego durante casi 18 años.

    En 2020, dejó TT Games para liderar FuturLab, estudio responsable de Powerwash Simulator. Tras abandonar ese cargo en 2024, cofundó Second Star Games a principios de este año, en colaboración con la agencia The Blair Partnership y el hospital infantil. El nombre del estudio hace referencia a la ruta hacia Nunca Jamás: “segunda estrella a la derecha y todo recto hasta la mañana”.

    Second Star Games reúne a varios veteranos de TT Games, como el diseñador principal Andrew Holt, la directora de arte Nicola Daly y el jefe de ingeniería Chris Stanforth. Actualmente, el equipo cuenta con 18 empleados a tiempo completo y planea afrontar el desarrollo de este juego con una estructura horizontal y colaborativa, sin departamentos tradicionales como recursos humanos.

    Stone explicó que el proceso de crear un título de Peter Pan será desafiante, ya que se han propuesto objetivos ambiciosos. Recientemente, el equipo acordó una característica de diseño particularmente compleja que pondrá a prueba su creatividad y capacidad técnica.

    Nota del autor: No sé si realmente esta franquicia esté tan a la moda como para que la gente quiera un juego. En fin, tocará ver el primer avance después.


