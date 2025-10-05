    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas

    05/10/2025

    Todo empeoró en lugar de arreglarse

    El recién lanzado Borderlands 4continúa generando descontento entre los jugadores debido a sus problemas de optimización. Aunque Gearbox intentó mejorar la estabilidad del título con un nuevo parche, los reportes en redes sociales como X y Reddit señalan que la actualización no solo no resolvió los errores, sino que agravó el rendimiento en múltiples plataformas.

    Usuarios han compartido experiencias negativas tras instalar el parche más reciente, asegurando que incluso al seguir las recomendaciones de la desarrolladora, como borrar la caché de sombreado y jugar unos minutos para estabilizar el rendimiento, los problemas persisten. “¿Cómo es posible que una actualización para mejorar el rendimiento lo empeore aún más?”, cuestionó un jugador, reflejando la frustración generalizada.

    Desde su estreno, el título ha sido objeto de críticas por su inestabilidad en PC, Xbox Series X/S y PlayStation 5, con caídas constantes de FPS. En la versión de PC, los inconvenientes parecen más frecuentes, al punto que Gearbox emitió un comunicado con pasos específicos para reiniciar la caché de sombreadores según cada tarjeta gráfica, un procedimiento que, según la comunidad, no ha logrado solucionar los fallos.

    La situación recuerda a otros juegos recientes desarrollados en Unreal Engine 5, que han sido señalados por deficiencias en optimización. Con el parche convertido en una nueva fuente de problemas, la preocupación de los jugadores crece respecto a si Borderlands 4 logrará alcanzar el nivel de calidad esperado tras seis años desde la última entrega numerada de la saga.

    Recuerda que el título ya está disponible.

    Nota del autor: Quizá debió salir en 2026 el juego, ya que presenta problemas en todos lados. Tal vez por el lanzamiento de GTA, 2K no quiso estar en el camino.


