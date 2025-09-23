Borderlands 4 para Switch 2 se retrasa de manera indefinida

Quienes lo esperaban quedarán decepcionados

Es bien sabido que desde hace algunos días ya está disponible Borderlands 4, shooter con toques RPG que continúa lo visto en la entrega anterior y que a la vez tiene pinta de ser el más ambicioso hasta ahora si hablamos de las secciones de mundo abierto y misiones con alto frenetismo. Y si bien el público está contento con el resultado, hay quienes aún están esperando por jugarlo, ya que se prometió una versión para el nuevo Switch 2, misma que no llegará pronto aparentemente.

El lanzamiento sufrió un retraso indefinido, apenas una semana antes de su llegada prevista a la consola. El anuncio fue realizado a través de un comunicado oficial en redes sociales, donde el equipo explicó que el juego necesita más tiempo de desarrollo y perfeccionamiento antes de salir al mercado.

Los responsables aseguraron estar comprometidos con ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores, e indicaron que el retraso permitirá trabajar en características adicionales, como la incorporación del guardado cruzado. Este elemento es considerado clave para la comunidad, ya que ampliaría las opciones de juego entre plataformas.

Como parte de la medida, Nintendo confirmó que todas las reservas digitales realizadas en la eShop se cancelan de inmediato. Los usuarios podrán solicitar la devolución desde ahora o esperar a que el proceso se ejecute de forma automática a partir del 26 de septiembre. En el caso de las reservas físicas, se deberá contactar directamente con cada distribuidor.

El comunicado concluye agradeciendo la paciencia y el apoyo de los seguidores, al tiempo que promete mantenerlos informados sobre una nueva fecha de lanzamiento. Por ahora, Borderlands 4 no tiene día confirmado para debutar en Nintendo Switch 2. Así que se puede jugar en cualquier otra plataforma.

Vía: NE

Nota del autor: Ojalá otros juegos con mucho potencial como FF VII Remake no les pase lo mismo. Hay que esperar algunos meses más.