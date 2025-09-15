Filtran imágenes de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2

El desarrollo de videojuegos es algo que, usualmente, se mantiene en secreto para el público en general. De esta forma, siempre es interesante cuando tenemos un vistazo detrás de la cortina. Es este el caso de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2, y es que se han filtrado imágenes que nos muestran cómo es que se ve este hardware que no está diseñado para ser visto por el público en general.

Recientemente, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán reveló una serie de imágenes que nos muestran dos modelos diferentes de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2. Una versión, la unidad negra, está diseñada para conectar la consola a una PC, lo que sugiere que se usa principalmente para desarrollo y pruebas de software. La unidad blanca, que incluye puertos USB, además de conexiones HDMI y Ethernet, indica que está diseñada para probar la compatibilidad de la base y los accesorios del nuevo sistema.

¿Qué es un kit de desarrollo?

Los kits de desarrollo son piezas que compañías, en este caso Nintendo, le dan a los estudios para que logren crear juegos. Este hardware está destinado solo para ellos, y nunca deben de llegar a las manos del público en general. Usualmente, sus diseños son muy similares a las consolas tradicionales, pero hay casos, como este, en donde vemos algo radicalmente diferente al producto final.

En el caso del Nintendo Switch 2, varios reportes han señalado que la Gran N no le ha entregado la suficiente cantidad de kits de desarrollo a múltiples estudios, con algunos ni siquiera teniendo uno. Esto explicaría por qué el soporte third party para esta generación ha comenzado algo lento. Sin embargo, con títulos como Borderlands 4, Final Fantasy VII Remake, Elden Ring, Destiny Warriors: Origins y más títulos en camino, parece que esto por fin ha sido solucionado.

Solo nos queda esperar para ver qué más llegará al Nintendo Switch 2 por parte de los estudios third party en un futuro. En temas relacionados, el lanzamiento del Switch 2 se retrasó, y Nintendo explica por qué. De igual forma, muestran comparativa de Resident Evil: Requiem entre Switch 2 y PS5.

Nota del Autor:

Siempre es interesante ver un kit de desarrollo, especialmente cuando tiene un diseño completamente diferente a lo que vemos en el mercado. Hay casos en donde estas piezas de hardware son desechadas y llegan a las manos de usuarios que revelan secretos sobre el firmware, por lo que es probable que esto pase con el Switch 2 en un futuro.

Vía: Go Nintendo