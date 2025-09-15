    Filtran imágenes de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS15/09/2025 8:05 a. m.

    El desarrollo de videojuegos es algo que, usualmente, se mantiene en secreto para el público en general. De esta forma, siempre es interesante cuando tenemos un vistazo detrás de la cortina. Es este el caso de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2, y es que se han filtrado imágenes que nos muestran cómo es que se ve este hardware que no está diseñado para ser visto por el público en general.

    Recientemente, la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán reveló una serie de imágenes que nos muestran dos modelos diferentes de los kits de desarrollo del Nintendo Switch 2. Una versión, la unidad negra, está diseñada para conectar la consola a una PC, lo que sugiere que se usa principalmente para desarrollo y pruebas de software. La unidad blanca, que incluye puertos USB, además de conexiones HDMI y Ethernet, indica que está diseñada para probar la compatibilidad de la base y los accesorios del nuevo sistema.

    ¿Qué es un kit de desarrollo?

    Los kits de desarrollo son piezas que compañías, en este caso Nintendo, le dan a los estudios para que logren crear juegos. Este hardware está destinado solo para ellos, y nunca deben de llegar a las manos del público en general. Usualmente, sus diseños son muy similares a las consolas tradicionales, pero hay casos, como este, en donde vemos algo radicalmente diferente al producto final.

    En el caso del Nintendo Switch 2, varios reportes han señalado que la Gran N no le ha entregado la suficiente cantidad de kits de desarrollo a múltiples estudios, con algunos ni siquiera teniendo uno. Esto explicaría por qué el soporte third party para esta generación ha comenzado algo lento. Sin embargo, con títulos como Borderlands 4, Final Fantasy VII Remake, Elden Ring, Destiny Warriors: Origins y más títulos en camino, parece que esto por fin ha sido solucionado.

    Solo nos queda esperar para ver qué más llegará al Nintendo Switch 2 por parte de los estudios third party en un futuro. En temas relacionados, el lanzamiento del Switch 2 se retrasó, y Nintendo explica por qué. De igual forma, muestran comparativa de Resident Evil: Requiem entre Switch 2 y PS5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Siempre es interesante ver un kit de desarrollo, especialmente cuando tiene un diseño completamente diferente a lo que vemos en el mercado. Hay casos en donde estas piezas de hardware son desechadas y llegan a las manos de usuarios que revelan secretos sobre el firmware, por lo que es probable que esto pase con el Switch 2 en un futuro.

    Vía: Go Nintendo

    Etiquetas: , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Éstos son los beneficios de los usuarios de PlayStation Plus para esta semana
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Kojima: No dejaré de hacer juegos hasta producir la imagen que tenía en mi cabeza
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    Nuevo video de Warframe revela dos nuevos personajes
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    GameStyle: Así se verían Mario peleando Kung Fu y Bowser traficando hongos
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    PETA comienza una campaña en contra de Pókemon Black & White 2
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    Rumor: Miyamoto dejará de ser el General Manager de Nintendo EAD
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Rumor: Stars of Barathrum podría ser el nombre del nuevo juego de Valve
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Team Meat anuncia un nuevo juego, ahora protagonizado por gatos mutantes
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Borderlands Legends podría venir en camino a iOS
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo