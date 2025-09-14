El lanzamiento de Switch 2 se retrasó y Nintendo explica por qué

Iba a llegar antes de junio

Un nuevo informe asegura que Nintendo retrasó el lanzamiento de Switch 2 con el objetivo de priorizar la calidad de sus juegos. De acuerdo con Bloomberg, la consola pudo haber salido antes, pero la compañía japonesa optó por darle a sus equipos de desarrollo más tiempo para pulir los títulos que acompañarían al hardware de nueva generación.

Las fuentes citadas, descritas como “personas familiarizadas con el asunto”, explicaron que los planes de estreno fueron pospuestos en múltiples ocasiones a petición de los diseñadores. Esto se debió a que Nintendo buscaba que los juegos de lanzamiento tuvieran un estándar de calidad que reflejara la importancia de la sucesora de Switch.

Aunque la decisión habría causado frustración tanto en algunos estudios de terceros como en los propios fanáticos, la compañía defendió su postura. Según el reporte, en la gran N prevaleció la idea de que “apuntar a la perfección era más importante” que acelerar la llegada de la consola al mercado.

El tiempo extra parece haber valido la pena. Actualmente, Switch 2 ha tenido un inicio sólido, con cifras que incluso superan a las del primer Switch en Estados Unidos. Este arranque confirma que la estrategia de priorizar la calidad por encima de la prisa resultó efectiva para asegurar un lanzamiento exitoso.

Dentro de algunos meses, llegarán muchos juegos más. Así que este movimiento al final tuvo sentido.

Vía: NE

Nota del autor: Yo me alegro, así tuve más tiempo de ahorrar para poder pagarlo. La verdad, cero quejas con esa decisión.



