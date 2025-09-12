Nintendo lanza nuevo avance de Tomodachi Life: Living the Dream

Nintendo ha compartido un nuevo tráiler de Tomodachi Life: Living the Dream, que confirma su lanzamiento para la primavera de 2026 en Switch. El avance muestra mejoras en la caracterización de los personajes y nuevas dinámicas dentro del mundo del juego, prometiendo una experiencia más completa y divertida que la entrega anterior.

Aquí el video:

A lo largo de los próximos meses, los desarrolladores irán revelando más adiciones y características del juego, manteniendo a los fans expectantes mientras se acerca la fecha de salida. Esta expansión de contenido apunta a enriquecer la interacción con los Miis y la personalización del mundo, consolidando a Living the Dream como una entrega muy esperada de la saga.

Vía: Nintendo



