Dan a conocer el precio del accesorio de Virtual Boy para Switch

Llamó la atención de manera mixta

Este día fue de muchas emociones para los fanáticos de Nintendo, dado que se llevó a cabo un nuevo directo en el que presentaron varias novedades para las consolas activas de la empresa, incluyendo de manera sorpresiva el apartado del online de Virtual Boy, el mayor fracaso de la empresa. Y lo que más llamó la atención fue un accesorio que se podrá comprar para disfrutar la experiencia lo más similar a la original.

Como mencionamos, este periférico permitirá revivir la experiencia del 3D estereoscópico en Nintendo Switch y Switch 2, ofreciendo a los jugadores una forma novedosa de acceder al catálogo de clásicos de la olvidada consola noventera.

El accesorio tendrá dos versiones disponibles: una carcasa de plástico por $100 dólares y una alternativa más económica hecha de cartón por $25 dólares. Ambas opciones funcionan de manera similar, ya que basta con insertar la consola dentro del aditamento para comenzar a jugar títulos dentro de esta escasa librería.

Nintendo detalló que este dispositivo será exclusivo para suscriptores de Nintendo Switch Online, y que se requerirá el plan con Paquete de Expansión para acceder a la aplicación Virtual Boy Nintendo Classics. Esta decisión refuerza la estrategia de la compañía por mantener su servicio online como un punto clave para preservar y redescubrir su legado histórico.

Eso sí, la compañía aclaró que Switch Lite no será compatible con este accesorio, lo que limita su uso a los modelos híbridos y de sobremesa. Con esta iniciativa, Nintendo busca transformar uno de sus mayores tropiezos en un atractivo añadido para coleccionistas y curiosos, dándole una segunda vida al controvertido aparato.

Vía: GN

Nota del autor: Me gustaría conseguir el de plástico, pero no vivo en Estados Unidos o Canadá. Así que en latam nos quedamos con las ganas.