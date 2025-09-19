Fans encuentran arma en Borderlands 4 que derrota jefes con una bala

Borderlands 4 ya está en las manos del público. Si bien muchos se han quejado sobre el desempeño técnico de esta entrega, gran parte de la comunidad se ha enfocado en encontrar un arma lo suficientemente poderosa que sea capaz de derrotar jefes de un solo, y lo han logrado. Lo interesante, es que no estamos hablando de una pistola legendaria, sino de una escopeta común.

Recientemente, el usuario conocido como Moxsy compartió un video en donde nos muestra cómo derrotar a uno de los jefes con una sola bala. Sin embargo, este no es un proceso sencillo, sino que es el resultado de una combinación de poderes, otras armas y un poco de suerte. La clave aquí es la escopeta conocida como Quincunx Stellium, la cual es de rareza morada.

Ya rompieron el juego

La forma en la que esto funciona es que Quincunx Stellium necesita ser combinada con el disco de energía de disparo alternativo que rebota y una pieza con licencia Jakobs, la cual permite que los proyectiles golpeen repetidamente a los enemigos sin afectar al propio jugador. Junto a esto, es necesario utilizar un cuchillo que incluye la mejora Penetrator, con la cual todos los impactos sobre el objetivo se convierten en críticos durante cinco segundos.

Si tienes estos elementos en acción, entonces podrás vencer a todos los jefes en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no todos pueden hacer esto, y es que la escopeta Quincunx Stellium es una recompensa al azar. No hay un jefe que nos pueda entregar esta arma, y no hay un lugar claro para conseguirla. Todo depende de la suerte de cada jugador.

Considerando que Borderlands 4 llegó al mercado no hace mucho, es probable que más técnicas como esta se den a conocer en un futuro. En temas relacionados, desarrollador el juego le dice a los fans que pidan un reembolso. De igual forma, así se ve el juego corriendo en Switch 2.

Nota del Autor:

Por lo que llevo del juego, aún me encuentro con un arma muy alocada, pero el sistema de disparos sigue siendo muy divertido. Sin embargo, el mundo abierto no me sigue convenciendo. Es muy tradicional, y si bien hay algunas personas a las que les gusta eso, creo que Borderlands 4 hubiera funcionado bien con la estructura clásica.

Vía: Mosxy