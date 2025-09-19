    Fans encuentran arma en Borderlands 4 que derrota jefes con una bala

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS19/09/2025 11:33 a. m.

    Borderlands 4 ya está en las manos del público. Si bien muchos se han quejado sobre el desempeño técnico de esta entrega, gran parte de la comunidad se ha enfocado en encontrar un arma lo suficientemente poderosa que sea capaz de derrotar jefes de un solo, y lo han logrado. Lo interesante, es que no estamos hablando de una pistola legendaria, sino de una escopeta común.

    Recientemente, el usuario conocido como Moxsy compartió un video en donde nos muestra cómo derrotar a uno de los jefes con una sola bala. Sin embargo, este no es un proceso sencillo, sino que es el resultado de una combinación de poderes, otras armas y un poco de suerte. La clave aquí es la escopeta conocida como Quincunx Stellium, la cual es de rareza morada. 

    Ya rompieron el juego

    La forma en la que esto funciona es que Quincunx Stellium necesita ser combinada con el disco de energía de disparo alternativo que rebota y una pieza con licencia Jakobs, la cual permite que los proyectiles golpeen repetidamente a los enemigos sin afectar al propio jugador. Junto a esto, es necesario utilizar un cuchillo que incluye la mejora Penetrator, con la cual todos los impactos sobre el objetivo se convierten en críticos durante cinco segundos.

    Si tienes estos elementos en acción, entonces podrás vencer a todos los jefes en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no todos pueden hacer esto, y es que la escopeta Quincunx Stellium es una recompensa al azar. No hay un jefe que nos pueda entregar esta arma, y no hay un lugar claro para conseguirla. Todo depende de la suerte de cada jugador.

    Considerando que Borderlands 4 llegó al mercado no hace mucho, es probable que más técnicas como esta se den a conocer en un futuro. En temas relacionados, desarrollador el juego le dice a los fans que pidan un reembolso. De igual forma, así se ve el juego corriendo en Switch 2.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Por lo que llevo del juego, aún me encuentro con un arma muy alocada, pero el sistema de disparos sigue siendo muy divertido. Sin embargo, el mundo abierto no me sigue convenciendo. Es muy tradicional, y si bien hay algunas personas a las que les gusta eso, creo que Borderlands 4 hubiera funcionado bien con la estructura clásica.

    Vía: Mosxy 

    Etiquetas: , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Apptomix semana 40: 3 juegos de iOS y Android que debes jugar
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Nuevo tráiler de Medal of Honor: Warfighter nos muestra una persecución en auto
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Sony e Insomniac anuncian Resistance Collection para PS3
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Ubisoft muestra en un nuevo tráiler de Assassin’s Creed III la historia de Connor
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Valve lanza software que no es de videojuegos en Steam
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Notch libera video de la física de 0x10c
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Machinarium llegará el 9 de octubre a la PlayStation Network
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Calendario de lanzamientos de Xbox Live para las próximas semanas
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Nuevo tráiler de Animal Crossing: Jump Out nos muestra las nuevas características del juego
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Hoy comienza a llegar la nueva actualización para Xbox 360
    Rumor: Sony regresa al EGS
    Rumor: Sony regresa al EGS
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    GameStyle: ¿Eres muy fan de God of War? Mira este increíble tatuaje
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Nuevo tráiler de Epic Mickey 2: The Power of Two nos muestra el uso de la pintura y el disolvente
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Actualización semanal de la PlayStation Store
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Los juegos de EA para Wii U requieren ingresar con la cuenta de Origin y Nintendo Network ID
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    Presentado un nuevo tráiler de Marvel Heroes para PC
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    El sistema de peleas de Final Fantasy estuvo inspirado en un deporte americano
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    DoDonPachi Maximum llegará esta semana a iOS
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    Ésta será la portada del próximo juego de Tomb Raider
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    La Comic-Con Internacional seguirá con sede en San Diego
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo