    Desarrollador de Borderlands 4 le dice a fans que pidan reembolso

    Por 0 COMENTARIOS17/09/2025 3:03 p. m.

    Una solución muy fácil de ejecutar

    Hace no tantos días se lanzó Borderlands 4, nuevo proyecto de la franquicia que tardó mucho en desarrollarse, y que los fanáticos estaban esperando con entusiasmo, más por la serie de cambios presentados respecto a proyectos que no terminaron de convencer anteriormente. Y ahora que llegó a diferentes plataformas, con una optimización que no gustó, hay cierta alternativa en caso de que la gente esté totalmente indispuesta a seguirlo jugando.


    El lanzamiento ha generado una creciente controversia en torno a su rendimiento en PC. Jugadores en Steam han reportado caídas de velocidad de fotogramas y otros problemas técnicos, lo que ha desatado un intenso debate en redes sociales. El propio Randy Pitchford, jefe de Gearbox, no ha dudado en responder directamente a estas quejas.

    A través de Twitter, Pitchford ha defendido que las expectativas de algunos usuarios son “demasiado altas” y ha sugerido que los jugadores utilicen herramientas como DLSS o la generación de cuadros para mejorar la experiencia. Sin embargo, las críticas se intensificaron cuando aseguró que quienes no estén satisfechos deberían solicitar un reembolso en Steam, declaraciones que han generado divisiones dentro de la comunidad.

    El directivo incluso comparó la situación con poner “un motor Ferrari en un monster truck” para ilustrar que no todos los sistemas pueden rendir de manera uniforme. Sus comentarios, lejos de calmar las críticas, han alimentado aún más el debate, con algunos jugadores considerando sus respuestas como una falta de sensibilidad hacia la base de fans que apoyó el lanzamiento.

    Pese a esta polémica, Borderlands 4 mantiene cifras destacadas en la plataforma de Valve y un recibimiento inicial más sólido que el de entregas anteriores. No obstante, las declaraciones de Pitchford y los problemas de rendimiento han puesto un foco de atención adicional sobre Gearbox, que ahora enfrenta el reto de equilibrar la buena acogida del juego con la necesidad de resolver las inquietudes técnicas de los usuarios.

    Recuerda que ya está disponible en consolas y PC. Llegará más adelante a Switch 2.

    Vía: GR

    Imagen

    Nota del autor: Quizá el error está por ambos lados. Ya que la optimización es mala, pero tampoco quieran jugarlo con una tarjeta 1080. Debe haber un punto medio.

