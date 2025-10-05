    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker

    05/10/2025 4:00 p. m.

    El villano cambia de aspecto

    La nueva serie de Absolute Batmanestá sorprendiendo a los fans con reinterpretaciones audaces de los personajes clásicos de Gotham. Según los primeros números publicados, Joker deja de ser humano y se convierte en una criatura que parece sacada de un videojuego de fantasía, mostrando un aspecto terrorífico que está dejando a los lectores impactados.

    Bajo la pluma de Scott Snyder y el arte de Nick Dragotta, la serie ofrece una versión alternativa de Gotham donde los villanos y héroes presentan facetas mucho más extremas que en las viñetas tradicionales. Batman, por ejemplo, aparece como un justiciero implacable, agresivo y sin piedad, enfrentando a enemigos que son más letales y terroríficos que nunca.

    El Joker, al transformarse en una criatura monstruosa, rompe con la imagen icónica que los fans tenían del personaje, generando tanto fascinación como miedo. Este cambio busca dar un giro fresco a la narrativa de DC y demostrar que los clásicos pueden ser reinventados de maneras radicales e inesperadas.

    Hasta ahora, Absolute Batman ha alcanzado captar la atención de los coleccionistas y lectores interesados en historias alternativas de Bruce Wayne. La serie promete seguir explorando una Gotham más oscura y violenta, consolidándose como una de las reinterpretaciones más originales del universo del Caballero Oscuro.

    Nota del autor: La verdad se ve muy distinto y hasta cierto punto le quita ligeramente la esencia. Aunque cambiar un poco quizá no sea tan malo.


