    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2

    06/10/2025 8:29 a. m.

    El próximo 8 de octubre se cumplirá un año desde el lanzamiento del remake de Silent Hill 2 en PlayStation 5 y PC. Notablemente, el trabajo de Bloober Team tiene una exclusividad de un año en la consola de Sony. De esta forma, muchos esperan que esta misma semana se dé más información sobre la llegada de este título al Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2, algo que una nueva filtración refuerza.

    Recientemente, el usuario conocido como Rebs Gaming descubrió que en el código en el sitio oficial de Silent Hill 2 aparecen dos espacios vacíos en la sección de consolas. Junto a PS5 y PC hay un par de lugares en donde se espera que veamos el logo de Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2. 

    Silent Hill 2 llega a Switch 2

    Aunque por el momento no hay información por parte de Konami o Bloober Team, es muy probable que esta misma semana veamos un anuncio relacionado con esta filtración. Si bien un lanzamiento en Xbox Series X|S es algo que ya todos esperaban, la llegada del remake de Silent Hill 2 a Switch 2 es algo que ha emocionado a más de una persona.

    El mes pasado vimos el lanzamiento de Cronos: The New Dawn en Switch 2. El título no solo cautivó al público por su estilo de survival horror, sino que también sorprendió a más de uno por su buen desempeño técnico. Considerando que este nuevo título y el remake usan el Unreal Engine 5, queda claro que no hay algo que impida el lanzamiento de Silent Hill 2 en la plataforma de Nintendo.

    Soporte third party en Switch 2

    Para ser una consola muy capaz, el soporte third party en Switch 2 ha sido algo lento, aunque muy positivo. Hasta el momento no hemos escuchado alguna historia sobre un mal port para esta consola. Aunque sabemos que Final Fantasy VII Remake y Elden Ring están en camino, aún falta mucho para que esto suceda. De esta forma, la llegada de Silent Hill 2 sería un lanzamiento importante en la consola.

    Solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Considerando que el aniversario de Silent Hill 2 se llevará a cabo el 8 de octubre, esta misma semana podríamos tener más detalles sobre el futuro de este remake. En temas relacionados, el remake de Silent Hill 1 ya está en producción. De igual forma, así le ha ido a Silent Hill f en ventas.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Jugar Silent Hill 2 en cualquier lado suena como un sueño hecho realidad para todos los fans. Lo importante aquí es ver que Konami tiene pensado darle el soporte necesario a esta consola. Si este remake tiene éxito en Switch 2, existe la posibilidad de que Metal Gear Solid Delta y Silent Hill f también lleguen a esta consola en un futuro.

    Vía: Nintendo Life

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
