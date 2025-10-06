Bad Bunny crea versión en inglés de El Chavo del 8 para Saturday Night Live

Saturday Night Live es uno de los programas más populares en Estados Unidos. A lo largo de más de 50 años, múltiples artistas y comediantes se han parado en este escenario para hacer reír a millones de personas. Uno de estos ha sido Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, quien aprovechó este espacio para recrear a El Chavo del 8.

Si bien SNL siempre se ha caracterizado por apelar al público de Estados Unidos, el primer capítulo de la temporada 51 de este programa se enfocó bastante en los televidentes y fans latinos. Esto no solo se pudo ver por medio de la participación de Bad Bunny, sino que hubo varios sketches en español o, como en el caso de El Chavo del 8, enfocados en las personas que crecieron con la cultura latina, aunque esta sección está en inglés.

The kid from number 8

Junto a Benito, quien se encargó de interpretar a Quico, aquí podemos ver a Marcello Hernández darle vida a El Chavo; a Sarah Sherman en el papel de La Chilindrina; a Andrew Dismuke como Don Ramón; a Chloe Fineman en el rol de Doña Florinda; a Kenan Thompson a cargo de El Señor Barriga, o en este caso, Mr. Stomach; y, sorpresivamente, a Jon Hamm como el Profesor Jirafales.

Aunque es cierto que gran parte del mundo no tiene conocimiento sobre este programa, El Chavo del 8 es parte imparte de la cultura en América Latina. Desde la temporada pasada, SNL también le ha dado un gran peso a esta comunidad, y la popularidad de Marcello Hernández, originario de Cuba, es un claro ejemplo de cómo el programa ha impulsado contenido enfocado en este público.

Considerando que Bad Bunny será la estrella del medio tiempo de la próxima edición del Super Bowl, es muy probable que veamos al artista puertorriqueño en más programas de este estilo en los próximos meses. En temas relacionados, Emma Watson revela por qué dejó de actuar. De igual forma, ya sabemos en dónde se revelará el primer tráiler de Avengers: Doomsday.

Vía: SNL