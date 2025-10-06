    Discord sufre filtración masiva de datos

    06/10/2025 12:13 p. m.

    Ninguna compañía está libre de ser atacada por un grupo de hackers. Esto es algo que ha dejado en claro Discord, el cual sufrió de una brecha de seguridad hace unos días. Como resultado, la información personal de un grupo de usuarios ha quedado expuesta, aunque la compañía ya está trabajando en una solución y en las medidas necesarias para que esto no se repita.

    Por medio de un comunicado, Discord ha confirmado que uno de sus servicios de atención a clientes, gestionado por un tercero, fue vulnerado. Los atacantes, quienes no han sido identificados, secuestraron esta información para pedir un rescate, pero la compañía se ha negado, y en su lugar están trabajando con las autoridades necesarias para remediar esto. 

    ¿Fuiste afectado?

    Afortunadamente, no todos los usuarios de Discord han sido afectados por esta brecha de seguridad. En su lugar, solo aquellos que se habían puesto en contacto con los equipos de atención a cliente y de seguridad de la plataforma han sido perjudicados. Esto significa que datos relacionados con sus nombres, correos, direcciones IP, mensajes con el servicio de atención al cliente y cierta información relacionada con pagos ahora están en manos de este grupo de hackers.

    Afortunadamente, Discord asegura que información relacionada con números completos de sus tarjetas, contraseñas, actividad general en la plataforma o datos de autenticación para iniciar sesión han sido robados. Aunque la compañía no reveló el número de afectados, ha señalado que aquellos que han sido perjudicados recibirán un correo proporcionando información adicional. 

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué medidas toma Discord para evitar que casos similares se repitan en un futuro. En temas relacionados, Nintendo demanda a moderador de sitios pirata. De igual forma, cierra popular sitio de piratería de manga.

