Demon Slayer: Castillo Infinito rompe nuevo récord en taquilla

Demon Slayer: Infinity Castle sigue siendo un éxito en taquilla. Cada día que pasa, más y más personas van al cine para disfrutar el principio del fin de esta historia. Ahora, y como ya se esperaba, la producción de Ufotable ha establecido un nuevo récord en taquilla, superando a cintas como el remake de How to Train Your Dragon.

En estos momentos, Demon Slayer: Infinity Castle ha generado más de $642 millones de dólares en la taquilla global, lo cual posiciona a esta cinta como la quinta película más exitosa del 2025. Con esto, el trabajo de Ufotable ha superado a F1: The Movie, How to Train Your Dragon y Superman. Sin embargo, ahora se enfrenta a un muro mucho más grande

En camino a la grandeza

Si bien muchos ya esperaban que Demon Slayer: Infinity Castle superara a F1: The Movie y How to Train Your Dragon, el siguiente obstáculo de la película de anime es Jurassic World: Rebirth, la cual generó $867.7 millones de dólares, lo cual significa que hay una diferencia de más de $200 millones de dólares.

Aunque superar Jurassic World: Rebirth puede parecer imposible, Demon Slayer: Infinity Castle aún tiene una oportunidad. En estos momentos se espera que la cinta de anime llegue a China esta semana, un mercado que le daría a esta película el empujón necesario para escalar la lista de lo más exitoso del año en el cine.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con Demon Slayer: Infinity Castle en la taquilla. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegaría esta cinta a streaming. De igual forma, este sería el evento en donde tendremos más detalles sobre Demon Slayer: Infinity Castle 2.

