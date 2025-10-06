Crunchyroll habla sobre Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming

Aunque Demon Slayer: Infinity Castle llegó a los cines en Japón el pasado mes de julio, la cinta sigue en la cartelera en gran parte del mundo. Con más de $600 millones de dólares recaudados en taquilla, está claro que Aniplex y Ufotable desean que la aventura de Tanjiro y compañía siga disponible en la mayor cantidad de pantallas posibles, por lo que un estreno en streaming aún está lejos de pasar.

Recientemente, Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Comercio de Crunchyroll, reveló que no hay planes para llevar Demon Slayer: Infinity Castle a su plataforma en algún punto del 2025. Si bien esto puede sonar decepcionante para más de uno, los números indican que los fans ya fueron al cine a ver esta cinta. Esto fue lo que comentó Berger:

“Vayan a ver [Demon Slayer Infinity Castle] en el cine porque el cine es el único lugar donde podrán ver esta película en 2025. Si quieren verla, vayan al cine porque ese es el único lugar donde estará disponible”.

Demon Slayer: Infinity Castle en streaming

Si bien las declaraciones de Berger dejan en claro que Demon Slayer: Infinity Castle no estará disponible en Crunchyroll, u otra plataforma de streaming, en el 2025, esto no significa que no tengamos la oportunidad de ver esta cinta fuera del cine. Es muy probable que a finales del año esté disponible el Blu-ray o una versión para compra y renta digital.

Considerando que Demon Slayer: Infinity Castle sigue en cartelera en gran parte del mundo, y se espera que la cinta llegue a China este mes, es muy probable que Aniplex no quiera hablar sobre un lanzamiento en streaming hasta que sea totalmente necesario. En temas relacionados, ya sabemos cuándo tendremos más detalles sobre Demon Slayer: Infinity Castle 2. De igual forma, Demon Slayer llega a la televisión abierta en México.

Vía: Anime Corner.