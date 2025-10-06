    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares

    Por 0 COMENTARIOS06/10/2025 11:04 a. m.

    El enemigo número uno de Nintendo es la piratería. Por años, la compañía ha llevado a la corte diferentes casos buscando la forma de proteger sus propiedades intelectuales, sin importar quién se puede encontrar del otro lado. Ahora, la Gran N ha emitido una demanda en contra del responsable del Reddit de piratería de Switch, exigiendo $4.5 millones de dólares.

    De acuerdo con Kotaku, James Williams, también conocido como Archbox, quien está detrás del Reddit de r/SwitchPirates. Este sitio, como su nombre lo indica, se enfoca en la discusión y distribución de juegos piratas para el Switch. En el 2024, Nintendo le mandó una alerta de cese y desista, señalando que en caso de ignorar esta advertencia habría repercusiones legales. 

    Nintendo vs. la pirateria

    Williams no solo está siendo demandado por obtener algún tipo de beneficio al supuestamente cobrar por servicios, sino por “promocionar” la piratería, dirigiendo a los usuarios de Reddit a páginas donde se pueden descargar ROMs de Nintendo. El documento legal de la Gran N presentó un extenso trabajo de investigación, explicando por qué la compañía japonesa cree que Archbox ha estado involucrada en cada etapa del proceso de piratería, desde su participación en el equipo de descarga de ROMs hasta la distribución de software de elusión, pasando por la creación de los sitios de distribución y las instrucciones para su uso en Reddit y Discord. 

    Como consecuencia, Nintendo exige una indemnización de $4.5 millones de dólares, una cantidad de dinero enorme para una sola persona. De esta forma, Williams se une a personas como Ryan Daly, Gary Bowser y Jess Keighin, quienes tendrán que pagar multas millonarias por parte de Nintendo durante el resto de sus vidas, un castigo que ha sido criticado por muchos en los últimos años.

    La piratería y los ROMs

    Al igual que en otros casos, Nintendo señala que la descarga ilegal de ROMs afecta sus ventas generales. Si bien es cierto que mantener este tipo de archivos en internet es una línea gris, la Gran N ha logrado ganar estos casos por una simple razón: la monetización. Williams y otras personas en similares situaciones han sido acusados de beneficiarse monetariamente de compartir sitios o ROMs, por lo que la corte usualmente termina a favor de la compañía japonesa.

    Aunque aún no hay un dictamen final en este caso, es muy probable que la demanda siga el mismo camino que otros enfrentamientos legales similares. En temas relacionados, el Nintendo Museum tendrá su propio libro. De igual forma, el Switch 2 podría bajar de precio.

    Nota del Autor:

    Como siempre, es un caso muy complicado. Si bien Nintendo tiene el derecho de proteger sus juegos y ventas, también es cierto que demanda a individuos por millones de dólares es algo excesivo. La excusa de la compañía es advertirles antes de tiempo, y algunos sí han hecho caso, mientras que otros han ignorado estas alertas.

    Vía: Kotaku  

    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
