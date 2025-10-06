    Nuevo vistazo de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones

    Aunque HBO nos tiene acostumbrados a producciones de gran escala cuando hablamos sobre las adaptaciones de George R.R. Martin, todo indica a que A Knight of the Seven Kingdom será diferente. La compañía de televisión no solo ha compartido un nuevo vistazo a esta esperada serie, sino que también ha revelado interesantes detalles.

    De acuerdo con Entertainment Weekly, A Knight of the Seven Kingdom no tendrá la ya característica secuencia de inicio de Game of Thrones. En su lugar, la serie optará por incluir el título estilizado en algún punto de los primeros minutos de cada episodio. Junto a esto, HBO compartió una nueva imagen que nos da una idea de la escala de esta producción.

    Imagen

    Una serie diferente

    A diferencia de Game of Thrones o House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdom no está enfocada en contar una historia a gran escala. En su lugar, nos presenta a Duncan el Alto, un caballero errante y su escudero, Egg, quien en realidad es Aegon V Targaryen. La serie nos presentará diversas aventuras protagonizadas por estos dos personajes, con la ocasional aparición de algún personaje conocido en su versión joven.

    En esta ocasión no veremos batalla a gran escala, ni un conflicto político que ponga en riesgo a Westeros. A Knight of the Seven Kingdom está inspirado por una colección de pequeñas historias que nos darán una nueva mirada a este mundo y sus habitantes, algo que puede ser refrescante para todos los fans que solo han visto las adaptaciones de HBO.

    Lamentablemente, aún tendremos que esperar un poco más para disfrutar de esta serie. A Knight of the Seven Kingdoms llegará a HBO y HBO Max en algún punto de enero del 2026. En temas relacionados, ya sabemos cuándo llegará la nueva temporada de House of the Dragon. De igual forma, tenemos malas noticias sobre esta esperada serie.

    Imagen

    Vía: Entertainment Weekly

