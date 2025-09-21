Cierra popular sitio de piratería de manga

Este sitio ya no continuará activo

El portal Comick, considerado una de las principales plataformas de piratería de manga en internet, anunció su cierre definitivo el 16 de septiembre a través de un mensaje en Discord. Desde entonces, el sitio permanece inaccesible y sus administradores explicaron que se está preparando una página especial para que los usuarios puedan exportar sus listas de lectura.

En el comunicado, los responsables del proyecto agradecieron a la comunidad por su apoyo a lo largo de los años y señalaron que mantener la plataforma fue una experiencia “increíble”. Aunque no se reveló la razón del cierre, el mensaje buscó transmitir tranquilidad a los lectores al asegurar que sus datos personales y listas de mangas permanecerán resguardados hasta que puedan ser recuperados.

El impacto es significativo si se consideran sus cifras: Comick registró más de 125 millones de visitas solo en agosto y acumuló alrededor de 375 millones en el último trimestre, de acuerdo con estimaciones de SimilarWeb. Su popularidad lo convirtió en un referente entre los consumidores de manga digital fuera de los canales oficiales.

Este nuevo golpe a las webs de escaneo de manga llega después de la caída de Reaper Scans en mayo y de la eliminación masiva de capítulos en MangaDex por solicitudes de DMCA. Con estas medidas legales cada vez más frecuentes, la comunidad de lectores y traductores enfrenta un escenario de incertidumbre respecto a la disponibilidad de contenidos no licenciados en línea.

Vía: AC

Nota del autor: Imagino que es buena noticia para quienes venden manga en digital. Sin embargo, no creo que sea el único sitio de la web.



