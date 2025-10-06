Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película

Incentivos para que los fanáticos vayan

En estos momentos se ha puesto muy de moda que las películas anime salgan de manera mundial, pues en años anteriores se limitaban a proyectarse únicamente en las salas de cine de Japón, tradición que por fortuna se va rompiendo para apostar hacia todos los mercados. Y una de las series que se ha ganado el derecho a exhibirse en la gran pantalla es Chain Saw Man, misma que pronto será admirada por los fans, con todo y agregado llamativo en México.





La cadena Cinemex anunció que obsequiará mini-pósters coleccionables de Chainsaw Man: Reze Arc a todos los asistentes en de nuestro país. La promoción estará disponible en cualquier complejo donde se proyecte la cinta, sin importar el formato, y representa una oportunidad especial para los fanáticos del manga y el anime que quieran llevarse un recuerdo exclusivo.

Para obtener el coleccionable, solo es necesario comprar boletos a través de la aplicación oficial, la página web de la empresa o directamente en taquilla. La entrega se realizará al ingresar a la función, y cada transacción dará derecho a un solo póster. La dinámica estará vigente hasta agotar existencias, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación para asegurar el regalo.

Quienes ya compraron sus boletos en preventa podrán reclamar su póster el día del estreno presentando sus entradas al momento de ingresar a la sala. También habrá posibilidad de conseguirlo durante el fin de semana posterior al lanzamiento, aunque dependerá de la disponibilidad restante en cada cine.

La película Chainsaw Man: Reze Arc es una secuela directa de la serie original y sigue a Denji en una historia centrada en su nuevo interés romántico, una joven que trabaja en una cafetería. La producción está a cargo del estudio MAPPA, con Tatsuya Yoshihara en la dirección, y promete expandir de forma intensa y emotiva el universo creado por Tatsuki Fujimoto.

Estrena el 23 de octubre en todos los cines.

Vía: XTK

Nota del autor: Es genial que ver películas de anime en el cine se haya vuelto más frecuente. Espero que la segunda parte de Demon Slayer no tarde mucho.