Mina the Hollower retrasa su lanzamiento

Los fans de lo retro se van a decepcionar

Este año se están lanzando muchos juegos independientes que están gustando al público en su mayoría, y entre los más esperados a llegar es ni más ni menos que Mina the Hollower, nueva creación de Yatch Club Games que tiene como base el recordar los tiempos de The Legend of Zelda en Game Boy. Lo mejor, es que Halloween se marcaba como el día en que haría acto de presencia, y eso fue la felicidad total hasta que llegaron noticias nada gratas.

Los creadores de Shovel Knight anunciaron un nuevo retraso para el esperado título de acción y aventuras de estética retro. Originalmente programado para lanzarse el 31 de octubre de 2025, el estudio tomó la decisión de aplazar su estreno con el objetivo de dedicar más tiempo a equilibrar y perfeccionar el juego antes de su salida oficial.

En el comunicado, el equipo explicó que se trata de un retraso breve, enfocado exclusivamente en pulir el diseño, el arte, el sonido y el balance general. “Todo el equipo ha trabajado incansablemente día y noche para finalizar el desarrollo, pero aún no lo hemos logrado. Queremos asegurarnos de que el juego brille de verdad”, señalaron. Además, destacaron que el título ya es completamente jugable de principio a fin y se encuentra en su fase final de pruebas en todas las plataformas.

La desarrolladora evitó dar una nueva fecha de lanzamiento para no generar expectativas prematuras. “No queremos anunciar otra fecha de lanzamiento hasta que esté enviado a las plataformas, así que tengan paciencia mientras llegamos a la meta”, comentó el estudio. El objetivo es garantizar que Mina the Hollower cumpla con los estándares de calidad por los que Yacht Club Games es conocido.

Mientras se finalizan tareas como la localización, el ajuste de mecánicas y el testeo intensivo, el equipo agradeció a los jugadores por su apoyo constante. “Nuestro compromiso con la calidad es total. Queremos ofrecer una aventura increíble, y eso es precisamente lo que les daremos”, concluyó el mensaje. Así que quienes planeaban pasar Halloween con el título, deberán comprar otra cosa.

Vía: YCG

Nota del autor: Definitivamente no espera una noticia tan triste. Al menos así descarto que pueda quedarse como mi juego favorito del año y el único candidato es Donkey Kong Bananza.