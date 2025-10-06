    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/10/2025 3:02 p. m.

    Los fans de lo retro se van a decepcionar

    Este año se están lanzando muchos juegos independientes que están gustando al público en su mayoría, y entre los más esperados a llegar es ni más ni menos que Mina the Hollower, nueva creación de Yatch Club Games que tiene como base el recordar los tiempos de The Legend of Zelda en Game Boy. Lo mejor, es que Halloween se marcaba como el día en que haría acto de presencia, y eso fue la felicidad total hasta que llegaron noticias nada gratas.

    Los creadores de Shovel Knight anunciaron un nuevo retraso para el esperado título de acción y aventuras de estética retro. Originalmente programado para lanzarse el 31 de octubre de 2025, el estudio tomó la decisión de aplazar su estreno con el objetivo de dedicar más tiempo a equilibrar y perfeccionar el juego antes de su salida oficial.

    En el comunicado, el equipo explicó que se trata de un retraso breve, enfocado exclusivamente en pulir el diseño, el arte, el sonido y el balance general. “Todo el equipo ha trabajado incansablemente día y noche para finalizar el desarrollo, pero aún no lo hemos logrado. Queremos asegurarnos de que el juego brille de verdad”, señalaron. Además, destacaron que el título ya es completamente jugable de principio a fin y se encuentra en su fase final de pruebas en todas las plataformas.

    La desarrolladora evitó dar una nueva fecha de lanzamiento para no generar expectativas prematuras. “No queremos anunciar otra fecha de lanzamiento hasta que esté enviado a las plataformas, así que tengan paciencia mientras llegamos a la meta”, comentó el estudio. El objetivo es garantizar que Mina the Hollower cumpla con los estándares de calidad por los que Yacht Club Games es conocido.

    Mientras se finalizan tareas como la localización, el ajuste de mecánicas y el testeo intensivo, el equipo agradeció a los jugadores por su apoyo constante. “Nuestro compromiso con la calidad es total. Queremos ofrecer una aventura increíble, y eso es precisamente lo que les daremos”, concluyó el mensaje. Así que quienes planeaban pasar Halloween con el título, deberán comprar otra cosa.

    Vía: YCG

    Imagen

    Nota del autor: Definitivamente no espera una noticia tan triste. Al menos así descarto que pueda quedarse como mi juego favorito del año y el único candidato es Donkey Kong Bananza.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Mina the Hollower retrasa su lanzamiento
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Cine de México regalará pósters de Chainsaw Man por la película
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    El Modo IA de Google llega en español
    El Modo IA de Google llega en español
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo