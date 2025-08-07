Confirman el rendimiento de Mina The Hollower en Switch 2

El día de hoy salió una buena noticia para los fanáticos de Switch 2, ya que durante el Indie World de Nintendo se mostró un nuevo tráiler de Mina The Hollower, nuevo título por parte de Yatch Club Games que emula los lanzamientos de Game Boy Color de The Legend of Zelda pero con un concepto original. Esto llegó junto con un demo jugable, el cual ha llamado la atención debido a la forma tan fluida con la que corre.

La propia Yacht Club Games ha revelado que su esperado título de acción y aventura con estética retro, corre a 120 cuadros por segundo en Nintendo Switch 2, tanto en modo portátil como en sobremesa. Esta información fue confirmada por el propio estudio junto al lanzamiento del demo en la eShop, que permite experimentar el alto rendimiento del juego en la nueva consola híbrida.

Para activar los 120 fps, los jugadores deben ingresar al menú de pausa principal, seleccionar Opciones, luego ir a la sección Video y modificar el apartado de “FPS máximo del juego”. De esta forma, el título se adapta automáticamente a las capacidades del hardware, ofreciendo una experiencia mucho más fluida que en generaciones anteriores de consolas.

To answer your question, Mina The Hollower can run at 120fps on the Nintendo Switch 2! https://t.co/gbqA79MXec pic.twitter.com/yg644NRV8S — Yacht Club Games (@YachtClubGames) August 7, 2025

Además del alto rendimiento, Mina The Hollower también contará con resolución 4K cuando se juegue en modo TV. Esto representa un salto importante para un título con estilo visual clásico, que ahora podrá aprovechar al máximo las mejoras gráficas de la nueva generación de Nintendo sin perder su esencia pixel art.

Con esta confirmación, Yacht Club Games demuestra su compromiso con la optimización de sus títulos, ofreciendo una experiencia técnica destacada desde el primer día. El juego continúa generando expectativas tanto por su jugabilidad como por su presentación visual, y su demo ya disponible permite a los fans probar por sí mismos lo que promete ser uno de los grandes indies del catálogo de Switch 2.

Llega el 31 de octubre.

Vía: Twitter

Nota del autor: Ya no puedo esperar a jugar el lanzamiento completo, en Switch 2 será la segunda ocasión que paso el demo.