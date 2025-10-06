Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z

Minecraft es un fenómeno mundial. Desde hace tiempo, Mojang ha ofrecido colaboraciones de todo tipo en forma de DLC. Ahora, todos los fans de Dragon Ball Z tienen la oportunidad de recorrer infinitas minas junto a Goku y compañía. Sin duda alguna, una colaboración que muchos esperaban desde hace tiempo.

Como parte de los anuncios de Minecraft Live 2025, Mojang ha confirmado una colaboración con Toei Animation con el objetivo de crear un paquete DLC inspirado en Dragon Ball Z. Junto a skins de personajes como Goku, Vegeta y Gohan, este contenido adicional también nos dará la oportunidad de realizar Kamehamehas y Genki-Damas.

Get ready for the Dragon Ball Z DLC! Coming soon...



In the meantime, get your Super Saiyan Hair in the Minecraft Marketplace and start charging up! @ToeiAnimation pic.twitter.com/FltetFAUqa — Minecraft (@Minecraft) September 27, 2025

Goku y Steve

Lo mejor de todo, es que este contenido será gratuito hasta el 4 de noviembre. Así es, el DLC de Dragon Ball Z ya está disponible en Minecraft. Una vez que pase la fecha marcada, este paquete tendrá un precio que aún no ha sido revelado. Para todos los fans de estas dos propiedades, este es, sin duda alguna, un sueño hecho realidad.

Esta no es la primera vez que Minecraft nos ofrece un DLC inspirado en anime, ya que desde hace tiempo encontramos paquetes basados en Jojo’s Bizarre Adventure, One Piece, My Hero Academia, y otras propiedades similares. En temas relacionados, estas son las calificaciones de A Minecraft Movie. De igual forma, A Minecraft Movie 2 podría ser una realidad.

Nota del Autor:

Considerando el tamaño de Minecraft y Dragon Ball, suena extraño que una colaboración de este tipo tardara tanto en aparecer. Sin embargo, esto por fin será una realidad, y no queda duda de que los fans más aguerridos de estas dos propiedades tienen que hacer todo lo necesario para conseguir este material.

Vía: Minecraft