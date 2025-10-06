    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/10/2025 1:51 p. m.

    Minecraft es un fenómeno mundial. Desde hace tiempo, Mojang ha ofrecido colaboraciones de todo tipo en forma de DLC. Ahora, todos los fans de Dragon Ball Z tienen la oportunidad de recorrer infinitas minas junto a Goku y compañía. Sin duda alguna, una colaboración que muchos esperaban desde hace tiempo.

    Como parte de los anuncios de Minecraft Live 2025, Mojang ha confirmado una colaboración con Toei Animation con el objetivo de crear un paquete DLC inspirado en Dragon Ball Z. Junto a skins de personajes como Goku, Vegeta y Gohan, este contenido adicional también nos dará la oportunidad de realizar Kamehamehas y Genki-Damas. 

    Goku y Steve

    Lo mejor de todo, es que este contenido será gratuito hasta el 4 de noviembre. Así es, el DLC de Dragon Ball Z ya está disponible en Minecraft. Una vez que pase la fecha marcada, este paquete tendrá un precio que aún no ha sido revelado. Para todos los fans de estas dos propiedades, este es, sin duda alguna, un sueño hecho realidad.

    Esta no es la primera vez que Minecraft nos ofrece un DLC inspirado en anime, ya que desde hace tiempo encontramos paquetes basados en Jojo’s Bizarre Adventure, One Piece, My Hero Academia, y otras propiedades similares. En temas relacionados, estas son las calificaciones de A Minecraft Movie. De igual forma, A Minecraft Movie 2 podría ser una realidad.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Considerando el tamaño de Minecraft y Dragon Ball, suena extraño que una colaboración de este tipo tardara tanto en aparecer. Sin embargo, esto por fin será una realidad, y no queda duda de que los fans más aguerridos de estas dos propiedades tienen que hacer todo lo necesario para conseguir este material.

    Vía: Minecraft

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Minecraft confirma DLC inspirado en Dragon Ball Z
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    Revelan nuevos personajes para Hyrule Warriors: Age of Imprisonment
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    La portátil de Xbox se habría cancelado, y esta es la razón
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Discord sufre filtración masiva de datos
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    Nintendo demanda a moderador de sitio pirata por millones de dólares
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    El remake de Silent Hill 2 llegaría a Nintendo Switch 2
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Un juego nuevo de Peter Pan ya estaría en desarrollo
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nueva serie de Batman cambia por completo a Joker
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    Nuevo parche de Borderlands 4 crea más problemas
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    R-Type DX: Music Encore es anunciado oficialmente
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Revelan el rendimiento de Pac-Man World 2 Re-PAC
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    Ésta es la nueva estafa de WhatsApp en México
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    FBC: Firebreak recibe una última oportunidad
    El Modo IA de Google llega en español
    El Modo IA de Google llega en español
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    Game Boy: 35 años en el bolsillo de la historia
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    The Rock da polémica opinión sobre Donkey Kong
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Atlus revela por qué Persona 3 Reload no llegará a Switch 1
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Cancelar la serie de El Señor de los Anillos traería fuertes consecuencias
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Spider-Man 4 con Tobey Maguire podría ser una realidad
    Xbox quita los descuentos a los DLC para suscriptores de Game Pass
    Xbox quita los descuentos a los DLC para suscriptores de Game Pass
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo